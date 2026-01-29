  • BIST 12433.5
Serdar Denktaş: Meclis aritmetiği değişecek

Tam Parti Kurucusu ve deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş, 2026 yılının seçim yılı olacağını belirterek, Meclis’in aritmetiğinin de değişeceğini kaydetti.
Serdar Denktaş: Meclis aritmetiği değişecek

Tam Parti Kurucusu ve deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Denktaş, olası erken seçim tartışmaları ile ilgili olarak, “Erken seçim olur mu? Eğer Mart’ta anayasa referandumu yapılacaksa, en erken Haziran olabilir diye düşünüyoruz. Haziran’ı atlarsa Eylül-Ekim dönemine kayabilir. Çünkü Aralık’ta yerel seçim var ve iki seçimin propaganda süreci karışabilir; bunu engellemek için Eylül-Ekim daha olası görünüyor” dedi.

Hükümetin bu süreçte ne kadar dayanabileceği konusuna da değinen Denktaş, “Hükümetin ne kadar devam edebileceğini izleyip göreceğiz. Her halükârda 2026 bir seçim yılı olacak; bu açıkça ortada” ifadelerini kullandı.

Serdar Denktaş: Tam Parti Meclis’te güçlü şekilde olacak

Tam Parti Kurucusu Serdar Denktaş, erken seçim ihtimali ve partisinin seçim hazırlıklarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Partinin teşkilatlanma sürecinin hızlı ve sağlıklı ilerlediğini belirten Denktaş, “Meclis’te kesin olacağız ve güçlü bir şekilde yer alacağız. Teşkilatlanma yapımız güzel ve hızlı ilerliyor. Yoruluyoruz ama halktan gördüğümüz ilgi bu yorgunluğu alıyor” dedi.

Kurultay sürecinin tamamlanmasının ardından aday belirleme aşamasına geçeceklerini ifade eden Denktaş, “Kurultay bitsin, ardından aday belirleme sürecine geleceğiz. Tam Parti güzel bir seçim süreci geçirecek” ifadelerini kullandı.

Seçim sonrası Meclis aritmetiğine dikkat çeken Denktaş, “Günü geldiğinde Tam Parti, güçlü ve genç bir ekiple halkın karşısında olacak. Ben de bu süreçte yol gösterici olacağım. Seçimlerde farklı bir Meclis aritmetiği ortaya çıkacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

