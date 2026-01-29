  • BIST 12433.5
Sıla Usar İncirli: Erken seçimle CTP halkın iktidarı olacak

CTP Genel Başkanı İncirli, Mesaryalılar ile buluştu
Sıla Usar İncirli: Erken seçimle CTP halkın iktidarı olacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP Mağusa İlçesine bağlı İnönü Ocak Örgütü’nün düzenlediği ‘Sosyal Buluşma’ etkinliğine katıldı. İnönü Ocak Örgütü binasında gerçekleştirilen organizasyona, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, milletvekilleri, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, CTP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri, ilçe ve bölge yöneticileri ile çok sayıda yurttaş katıldı. Halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Sıla Usar İncirli, burada yaptığı konuşmada, mevcut yapıda halkı düşünen bir anlayışın bulunmadığını belirterek yıkımı durduracak gücün CTP olduğunu vurguladı ve "İnanıyorum ki bu yıl CTP tek başına iktidara gelecek, yıkımı durduracak ve karanlığı dağıtacak. Statüko çatladı; öyle bir yıkacağız ki bir daha geri gelemeyecek” dedi.

"Mesarya’da CTPlilerin çok evi var"

Gecede partililere seslenen CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP’lilerin bir araya gelmesinin dostluk ve kardeşliği her zaman güçlü bir bağ haline getirdiğini vurguladı. Mesaryalıların kendilerini her zaman bağrına bastığını ifade eden İncirli, "Bu köylerde CTP’lilerin çok evi vardır ve bu evler bizlere her zaman açıktır," diyerek partililerin her zaman birbirine ve halkına sahip çıktığını belirtti.

İncirli, CTP’nin kapılarının memleket insanına her zaman açık olduğunu dile getirerek partinin büyüyerek ve güçlenerek bugünlere ulaştığını belirtti. Bu yıl gerçekleşecek yerel yönetim seçimlerine değinen İncirli, CTP’li belediyelerin başarılı bir dönem geçirdiğini, hedeflerinin ise yeni belediyeleri de CTP hizmetiyle buluşturmak olduğunu söyledi. Mevcut belediye başkanlarının seçimlerden başarıyla çıkacağından emin olduklarını ifade eden İncirli, "Hepsi çok önemli işler yaptı, yenilerini de ekleyeceğiz; bunun için çok çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz," dedi.

"Erken seçimden kaçıyorlar"

Partinin hem yerel hem de erken genel seçimlere hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten CTP Genel Başkanı İncirli, mevcut yönetim yapısına yönelik sert eleştirilerde bulundu:

"Adına ‘hükümet’ denilen bu 3’lü çete, erken seçim tarihini vermekten kaçıyor. Sokağa çıkacak yüzleri kalmadı; her gün birden çok rezaleti memleketin üzerine yağdırıyorlar. Yolsuzluklar, usulsüzlükler, rüşvet, hukuksuzluk ve her türlü çürümüşlük en iyi marifetleri oldu. İçlerinde halkı düşünen de yoktur."

"Statükoyu bir daha geri gelmeyecek şekilde yıkacağız"

Sıla Usar İncirli, yaşanan yıkımı durduracak gücün CTP olduğunu vurgulayarak CTP kadrolarının memleketi en doğru şekilde yönetecek seviyede olduğunu söyledi. Yönetim anlayışlarında sivil toplum örgütleriyle istişarenin esas alınacağını ifade eden İncirli, "İnanıyorum ki bu yıl bu parti tek başına iktidara gelecek, yıkımı durduracak ve karanlığı dağıtacak. Statüko çatladı; öyle bir yıkacağız ki bir daha geri gelemeyecek," şeklinde konuştu.

“Barış atmosferi ve barış kültürü için çalışmak en önemli görevimiz”

Kıbrıs konusuna da değinen İncirli, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yürüttüğü çalışmaları desteklediklerinin altını çizdi. CTP’nin en başından beri, çözümün; iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon modelini savunduğunu ifade eden İncirli, CTP olarak barış atmosferinin ve barış kültürünün oluşması için sürdürdükleri çalışmaların en önemli görevleri olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

 

 

Kayalp: Halkın değişime ihtiyacı var, CTP iktidarı netleşti

Etkinliğin açılışında konuşan CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, bu anlamlı geceyi düzenleyen İnönü Örgütü’ne teşekkürlerini sundu. CTP’nin tek başına iktidara geleceğinin artık daha net hissedildiğini ifade eden Kayalp, halkın bu değişime olan ihtiyacını her fırsatta dile getirdiğini belirtti. CTP ile en zor günlerde omuz omuza yürüyen tüm yoldaşlarına teşekkür eden Kayalp; örgütlü ve disiplinli bir çalışmayla ülkeyi hak ettiği refaha ancak CTP’nin kavuşturabileceğinin altını çizdi.

Latif: Güçlü dayanışma için teşekkür ederim

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ise gecede sergilenen güçlü dayanışma için katılımcılara teşekkür etti. Latif ayrıca, İnönü’deki örgüt binasının yeniden faaliyete geçerek hizmet vermeye başlamasından dolayı örgüt yönetimine şükranlarını sundu.

