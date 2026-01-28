Siyah bayrak eylemleri yaygınlaşıyor... TDP’den Tabipler Birliği’ne destek

  • BIST 12433.5
Halk sağlığına karşı bu anlayışa boyun eğmeyeceğiz
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), uzmanlık eğitimi düzenlemesine karşı siyah bayrak çekerek Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne (KTTB) destek belirtti. TDP, uzmanlık eğitiminin sınavsız, denetimsiz ve kuralsız bir yapıya sürüklenmesinin yalnızca hekimlik mesleğinin niteliğini düşürmeyeceğini, aynı zamanda halk sağlığını doğrudan riske atacağını vurguladı.

TDP, uzmanlık sürecinin emek, liyakat ve bilimsel yeterlilik gerektirdiğine dikkat çekerek, sağlık alanının ticari bir faaliyete dönüştürülmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Meslek örgütlerinin görüşleri yok sayılarak yapılan düzenlemelerin toplum yararına değil, başka saiklerle şekillendiği belirtildi.

Parti açıklamasında, KTTB’nin siyah bayrak eyleminin bir yas ilanı değil, halk sağlığına yönelik ciddi bir risk karşısında ortaya konan güçlü bir mesleki ve vicdani itiraz olduğu vurgulandı. TDP, bu duruşun yanında olduğunu ve hükümet istifa edene kadar bu tepkinin süreceğini belirtti.

TDP ayrıca, yaşananlar karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayarak, bu hükümetin halk sağlığını ve kamu yararını gözetmeyen anlayışına karşı tüm kurum, kuruluş ve örgütleri siyah bayrak eylemine destek vermeye davet etti. Partiden yapılan çağrıda, bunun yalnızca sağlık alanına değil, ülkedeki genel yozlaşmaya karşı toplumsal bir duruş olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ülkede uzun süredir kamuoyuna yansıyan iddialara da işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Meclis Başkanı, başbakan, bakan, milletvekili, müsteşar, müdür ve ilçe başkanı diye uzayıp giden liste boyunca dile getirilen iddialar ve bu iddialar karşısında takınılan ‘ne olmuş canım’ tavrı, yozlaşmanın büyüklüğünü göstermeye kâfidir. Herkesin gözü önünde yaşanan bu rezillikler karşısında artık kimsenin kayıtsız kalma seçeneği yoktur. Hiçbirimiz kenara çekilip, olan biteni sessizce seyredemeyiz. Şu saatten sonra, siyaseti temizlemek, geleceği çalınan çocuklarımıza karşı birinci ve ertelenemez yurttaşlık vazifemizdir.”

TDP, tüm siyasi aktörleri halk sağlığını, bilimi ve toplumsal sorumluluğu esas alan bir tutum almaya çağırdı.

