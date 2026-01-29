  • BIST 12433.5
  • Altın 7724.03
  • Dolar 43.431
  • Euro 52.0765
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKALazkiye'de devlet kurumlarında kadınlara makyaj yasağı

İncirli: Üretime dayalı bir ekonomi modelini hayata geçireceğiz

» »
CTP, Narenciye Üreticileri ile bir araya geldi
İncirli: Üretime dayalı bir ekonomi modelini hayata geçireceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Narenciye Üreticileri Birliği başkanı Ali Alioğlu’nu ve beraberindeki heyeti kabul etti. CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, üretimdeki sorunlar ve çözüm önerileri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, narenciye üreticilerinin taleplerini dinleyerek üretime verdikleri önemi vurguladı.  CTP’nin emekçinin partisi, üretimin de esas mesele olduğunu belirten İncirli, “Narenciye bizim için çok önemli. Dünya’nın en kaliteli mandorasına sahibiz ve mandoranın hak ettiği değere satılması için devlet üzerine düşeni yapmalı” dedi.  Süreç içerisinde birçok ziyaret gerçekleştirdiklerini ve üreticinin sorunlarını gündeme taşıdıklarını dile getiren İncirli, üretimde olduğu gibi diğer bütün alanlarda da sorunlar yaşandığına dikkat çekti. CTP Genel Başkanı İncirli, yaşanan bütün sorunların temelinde hükümet olduğunu belirterek bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğini vurguladı. “Üretimde olduğu gibi diğer bütün konularda çalışmalarımıza başladık” diyen İncirli, üretime dayalı bir ekonomi modelini hayata geçirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Narenciye Üreticileri ise bölgede yaşadıkları sorunlar ve yaptıkları eylemler hakkında bilgi verdi. Tarım Bakanlığı bünyesinde narenciye ile ilgili bir birim olmamasının ciddi bir eksik olduğunu söyleyen üreticiler, taleplerinin ilgili birimin kurulması ve Cyprufex’in etkili çalışması olduğunu dile getirdi.

Görüşmede, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Milletvekili Filiz Besim, Salahi Şahiner, Fide Kürşat, MYK üyesi Murat Şenkul ve Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros eşlik etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nilden Bektaş Erhürman, çevre ve iklim konusunda toplantı gerçekleştirdi28 Ocak 2026 Çarşamba 13:28
  • Erman Yaylalı: Destek diye sunulan düzenleme, adaletsizliği finanse ediyor28 Ocak 2026 Çarşamba 13:26
  • TEL-SEN: KKTC’nin dijital geleceği pazarlık konusu yapılamaz28 Ocak 2026 Çarşamba 12:22
  • Serdar Denktaş: Tam olmazsak yok olacağız, yeni bir siyasi kültür başlatıyoruz28 Ocak 2026 Çarşamba 12:19
  • Video skandalı sonrası eski Rum Enerji Bakanı Lakkotripis hakkında vergi soruşturması28 Ocak 2026 Çarşamba 12:19
  • Özersay, Öztürkler hakkında polis soruşturması talebiyle dilekçe verdiklerini açıkladı28 Ocak 2026 Çarşamba 12:18
  • İlk ve orta eğitimde yarıyıl tatili 1 Şubat'ta başlayacak: Karneler Cuma günü dağıtılacak28 Ocak 2026 Çarşamba 11:05
  • Özer Kanlı: KKTC’de söz bitmiştir, artık polis ve adalet konuşmalıdır28 Ocak 2026 Çarşamba 10:29
  • Yüksek Mahkeme: Siyasi kişiler, mahkemelere telkinde veya talepte bulunamaz, yetki veremez27 Ocak 2026 Salı 14:37
  • Harmancı yeniden LTB başkan adayı olacağını açıkladı27 Ocak 2026 Salı 13:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti