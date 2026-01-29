  • BIST 12433.5
Adres güncelleme çalışmaları Dikmen’de devam edecek

KKTC İstatistik Kurumu, Hanehalkı Bütçe Anketi  kapsamında başlattığı adres güncelleme çalışmalarına Dikmen Belediyesi sınırları içerisinde devam edecek.
KKTC İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Dikmen Belediyesi sınırları içerisinde yarın gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında Ağırdağ, Akçiçek, Aşağı Dikmen, Aşağı Taşkent, Boğazköy, Dağyolu, Göçeri, Güngör, Kömürcü, Pınarpaşı, Şirinevler, Yukarı Dikmen ve Yukarı Taşkent mahallelerinde yapılacak.

