Adres güncelleme çalışmaları Dikmen’de devam edecek

KKTC İstatistik Kurumu, Hanehalkı Bütçe Anketi kapsamında başlattığı adres güncelleme çalışmalarına Dikmen Belediyesi sınırları içerisinde devam edecek.
KKTC İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Dikmen Belediyesi sınırları içerisinde yarın gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında Ağırdağ, Akçiçek, Aşağı Dikmen, Aşağı Taşkent, Boğazköy, Dağyolu, Göçeri, Güngör, Kömürcü, Pınarpaşı, Şirinevler, Yukarı Dikmen ve Yukarı Taşkent mahallelerinde yapılacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.