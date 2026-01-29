Kamuda yetkili sendikalardan Turizm Bakanlığı önünde eylem

Lefkoşa Terminal Çemberi’nde toplanan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkilileri, sloganlarla Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı önüne yürüdü.
Sendikalar, Bakanlık önünde “Yolsuzluğa, yoksulluğa, yok oluşa hayır!” ve “Vergi adaletsizliğine, asgari ücret oyunlarına hayır! Emekten çalan düzene boyun eğmeyeceğiz!” yazılı pankartlar açtı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.