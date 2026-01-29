  • BIST 12433.5
Kamuda yetkili sendikalardan Turizm Bakanlığı önünde eylem

Kamuda yetkili beş sendika, “Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Yok Oluşa Hayır” sloganıyla başlattığı yürüyüş eylemlerine bugün Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı önünde devam etti.
Kamuda yetkili sendikalardan Turizm Bakanlığı önünde eylem

Lefkoşa Terminal Çemberi’nde toplanan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkilileri, sloganlarla Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı önüne yürüdü.

Sendikalar, Bakanlık önünde “Yolsuzluğa, yoksulluğa, yok oluşa hayır!” ve “Vergi adaletsizliğine, asgari ücret oyunlarına hayır! Emekten çalan düzene boyun eğmeyeceğiz!” yazılı pankartlar açtı.

