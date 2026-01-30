  • BIST 12433.5
Okullarda karne heyecanı

2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, bugün karnelerin dağıtılmasıyla tamamlanacak. 57 bin 413 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek.
Akademik takvime göre, 1 Şubat’ta başlayacak yarıyıl tatili 15 Şubat’ta sona erecek. Öğrenci ve öğretmenlerin 16 Şubat Pazartesi günü yeniden ders başı yapmasıyla ikinci döneme başlayacak. Eğitim öğretim yılı, 15 Haziran’da karne ve tamamlama belgelerinin verilmesiyle sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 132 okulda 27 bin 481, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 49 okulda yaklaşık 25 bin 188 ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 13 okulda yaklaşık 4 bin 44 meslek lisesi öğrencisi ile Gazimağusa Çıraklık Eğitim Merkezi ve Taner Akcan Çıraklık Eğitimi Merkezi’nde öğrenim gören 700 öğrenci eğitim görüyor. KKTC genelindeki kamu ve özel okullarda ise yaklaşık 6 bin 500 öğretmen görev yapıyor.

