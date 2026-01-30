Posta kutuları restore edilip korunacak

  • BIST 12433.5
Lefkoşa Türk Belediyesi ile Posta Dairesi arasında, kent genelinde bulunan posta kutularının korunması, restore edilmesi ve işlevselliğinin artırılmasını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.
Lefkoşa Türk Belediyesi ile Posta Dairesi arasında, kent genelinde bulunan posta kutularının korunması, restore edilmesi ve işlevselliğinin artırılmasını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Belediye Meclisi’nin kararı doğrultusunda hayata geçirilen protokol ile LTB sınırları içerisindeki posta kutularının tarihi değerlerinin korunması, kent estetiğine uygun şekilde restore edilmesi ve kamusal alandaki görünürlüğünün artırılması amaçlanıyor.

Protokol kapsamında, posta kutularının bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından yürütülecek. Çalışmalarda kutuların orijinal renk, biçim ve sembollerine sadık kalınacak; çevresel bütünlükten kopmuş durumda olan posta kutuları ise kentin dokusuna uygun, kamusal görünürlüğü ve turistik değeri yüksek alanlara taşınacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi, restorasyon sürecinde oluşabilecek hasar, zarar ve güvenlik risklerinden sorumlu olurken, çevre düzenlemesi ve görsel bütünlüğün sağlanmasını da üstlenecek. Ayrıca restorasyon sonrası posta kutularının düzenli bakımının yapılması da belediyenin yükümlülükleri arasında yer alıyor.

Posta Dairesi ise, posta kutularının restorasyonunun belediye tarafından yapılmasına onay verirken, çalışmalar süresince iş birliği ve lojistik desteği sağlayacak. Protokol çerçevesinde, posta kutularının mülkiyeti ve işlevsel sorumluluğunun Posta Dairesi’ne ait olduğu vurgulandı.

İş birliği kapsamında yürütülecek çalışmaların 31 Ocak Pazar günü itibarıyla başlatılması planlanıyor. Yetkililer, bu protokolün Lefkoşa’nın kent estetiğine katkı sağlamasının yanı sıra, tarihi değerlerin korunması açısından da önemli bir adım olduğunu ifade etti.

