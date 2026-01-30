Ünal Üstel Sessiz Sedasız İstanbul’a Gitti, Görevden Alma İddiaları Gündemde

Başbakan Ünal Üstel’in apar topar ve herhangi bir resmi açıklama yapılmadan İstanbul’a gittiği öne sürüldü. Üstel’in ziyaretinin zamanlaması, hükümette bazı üst düzey bürokratların görevden alındığı iddialarıyla birlikte değerlendirilirken, kamuoyunda “algı operasyonu” yapıldığı yönünde yorumlar da gündeme geldi.

İddialar sürerken, Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Halil Talaykurt, Ada TV’de katıldığı programda görevden alındığını açıkladı. Talaykurt, Başbakan Üstel’in kendisini telefonla arayarak görevden alındığını bildirdiğini söyledi.

Herhangi bir gerekçe sunulmadığını ifade eden Talaykurt, yasal olarak bunun zorunlu olmadığını da belirtti.

Hükümet cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.