Sıla Usar İncirli'den yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin sert açıklamalar

Sıla Usar İncirli, ülkede art arda gündeme gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.
Sıla Usar İncirli'den yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin sert açıklamalar

Sıla Usar İncirli, ülkede art arda gündeme gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Başbakanlık Müsteşarı, Merkezi İhale Komisyonu Başkanı ve İskân Komitesi Başkanı hakkında yolsuzluk iddialarıyla yargı süreçlerinin başladığını hatırlatan İncirli; UBP İskele Milletvekili ile UBP Girne Kadın Kolları eski başkanına yönelik sahte diploma dosyalarının ve ardından Meclis Başkanı’nın sahte diploma bağlantılı usulsüz vatandaşlık iddialarının kamuoyuna yansıdığını vurguladı.

Tüm bu gelişmelere rağmen Başbakan’ın hiçbir şey olmamış gibi davrandığını belirten İncirli, son günlerde üst düzey bürokratların görevden alınmasının kamuoyunda “herkes kirli, ben temizim” algısı yaratma çabasından ibaret olduğunu ifade etti.

Yaşananların münferit olaylar olmadığının altını çizen İncirli, “Bu tablo; hükümet eliyle devlet kurumlarının çürütüldüğü, denetimin ortadan kaldırıldığı ve siyasi sorumluluğun yok sayıldığı en ağır siyasi skandallardan biridir” dedi.

Söz konusu skandalın siyasi sorumlularının açık olduğunu kaydeden İncirli, sorumluluğun başında Başbakan Ünal Üstel’in bulunduğunu belirterek, “Kaçamaz, gizlenemez” ifadelerini kullandı.

İncirli, yapılması gerekenin net olduğunu vurgulayarak, hükümetin derhal istifa etmesi, erken seçimin önünün açılması ve halkın iradesine gidilmesi çağrısında bulundu. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak üzerlerine düşen sorumluluğu alacaklarını belirten İncirli, Pazartesi günü erken seçim önerisini Meclis’e sunacaklarını açıkladı.

İktidar milletvekillerine de çağrıda bulunan İncirli, mevcut yapı ve çürümüşlüğün ortadan kalkması için sorumluluktan kaçılmaması gerektiğini belirterek, halka karşı en temel yükümlülüklerin yerine getirilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

“Demokrasi ancak hesap veren, şeffaf ve sorumluluk alan bir yönetimle ayakta kalır” diyen İncirli, sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

