Yarından itibaren üç gün yağmur bekleniyor

Yarından itibaren üç gün yağmur bekleniyor

Yarından itibaren üç gün boyunca yağmur, yarın ve pazar günü sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor.
Yarından itibaren üç gün yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 31 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, sabah saatleri yer yer sisli, pazar parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden itibaren yer yer hafif sağanak yağmurlu, sabah saatleri yer yer sisli, pazartesi parçalı zamanla çok bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı veya çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 18-21 derece dolaylarında seyredecek.

Salı günü fırtınamsı rüzgar

Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, salı günü ise fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.

