Lefkoşa'da eğlence mekanında kavga!

Polis açıklamasına göre, 1 Şubat 2026 tarihinde saat 03.00 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekânının ön kısmında, aralarında yaşanan tartışma sonucu A.T. (K-21) bir taraf, A.S. (E-28) ve D.D. (K-22) diğer taraf olmak üzere kavga çıktı.

Tarafların birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurması sonucu A.T.’nin aldığı darbe nedeniyle sağ göz çevresinde kırık meydana geldi.

Yaralanan A.T.’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü, A.S. ile D.D.’nin ise tutuklandığı belirtildi.