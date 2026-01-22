  • BIST 12433.5
Gözler faiz kararında

Gözler faiz kararında

Piyasalarda “karar metni” beklentisi
Gözler faiz kararında

Türkiye genelinde milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren Ocak ayı zam oranlarının belirlenmesi ve yeni fiyat tarifelerinin yürürlüğe girmesinin ardından, piyasalar rotayı Merkez Bankası’na çevirdi.

Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), bugün yılın ilk toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını kamuoyuna duyuracak.

2025 Aralık ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 38’den yüzde 35,5’e indirilmesine karar verilmişti.

Ekonomistler, Ocak ayında netleşen ücret artışlarının iç talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerinin TCMB tarafından yakından takip edildiğini belirtiyor.

Bankanın, 2026 yılı için öngörülen dezenflasyon patikasını korumak amacıyla “sıkı para politikası” duruşunu sürdürüp sürdürmeyeceği, piyasa aktörlerinin temel odak noktasını oluşturuyor.

Piyasalarda “karar metni” beklentisi

Faiz kararının yanı sıra, karar metninde yer alacak olan yönlendirmeler de yatırımcılar tarafından kritik önemde görülüyor. Özellikle likidite yönetimi, iç talepteki dengelenme süreci ve hizmet enflasyonundaki katılık konularına yapılacak atıflar, yılın geri kalanına ilişkin para politikası projeksiyonları için ipucu verecek.

Küresel piyasalar ve dış dengeler takipte

TCMB’nin kararı öncesinde küresel merkez bankalarının, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) hamleleri de Türkiye’ye yönelik sermaye akışları ve döviz kuru stabilitesi açısından radarında kalmaya devam ediyor.

