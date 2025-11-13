TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

Kurtulmuş, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmede, "Büyük mücadelelerle 50 yıl artık geride kaldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bütün uzuvlarıyla tam manasıyla mükemmel bir devlet haline gelmiştir. Bu devletin uluslararası alanda tanıtılması, en önemli önceliklerimizden birisidir," dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni seçilen KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı Meclis’te ağırladı. Görüşme öncesi Türkiye ve KKTC bayrakları önünde tokalaşan iki lider, daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜ HAYATİ ÖNEMDE

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Erhürman'ı seçim başarısından dolayı tebrik ederek, iki ülkenin Kıbrıs Türk halkının haklı davasını uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceğini belirtti. Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca büyük zulümlerle karşılaştığını hatırlatan Kurtulmuş, yayılmacı ENOSİS planlarının artık geçerli olmadığının altını çizdi.

Kurtulmuş, Annan Planı gibi çözüm önerilerine "Evet" denilmesine rağmen maalesef "Hayır" diyen Rum Kesimi'nin ödüllendirildiğini ve Avrupa Birliği'nin tam üyesi yapılarak şımartıldığını ifade etti.

Kurtulmuş, Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğünün hayati önem taşıdığını şu çarpıcı sözlerle vurguladı:

"Eğer Türkiye'nin garantörlüğü olmasaydı Allah muhafaza belki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şimdiye kadar Gazze gibi bir yer haline gelirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, buna müsaade etmemiş, bundan sonra da müsaade etmeyecektir."

ERHÜRMAN: İLİŞKİLERİMİZ KIYASLANAMAZ DERECEDE ÖZEL

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapmaktan onur duyduğunu dile getirdi. Erhürman, "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri, herhalde başka hiçbir iki devlet arasındaki ilişkilerle kıyaslanamayacak kadar özel ilişkilerdir," dedi. Kıbrıs Türk halkının büyük bir varoluş mücadelesi verdiğini belirten Erhürman, iki Meclis arasındaki yakın ilişkinin, bu haklı davayı dünyaya anlatmak açısından son derece değerli olduğunu kaydetti.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDE KARARLILIK

Kurtulmuş, Kıbrıs'ta iki devletin de kendi milli kimlikleri içerisinde barış içinde yaşayabileceği iki devletli çözümden başka bir yolun olmadığını vurguladı. Ayrıca, Azerbaycan'ın da katılımıyla son iki yıldır sürdürülen "bir millet üç devlet" anlayışıyla yapılan meclisler arası işbirliğinin, KKTC'yi her alanda daha güçlü bir ülke haline getirmek için süreceğini ekledi.

Görüşmenin başında, Kurtulmuş ve Erhürman, askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziye dileklerini iletti.