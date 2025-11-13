  • BIST 10706.65
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Anıtkabir’i ziyaret etti

»
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ankara’daki ilk resmî ziyaretinde Anıtkabir’i ziyaret ederek mozoleye çelenk bıraktı.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Anıtkabir’i ziyaret etti

İlk yurt dışı resmi ziyareti kapsamında Ankara’da bulunan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugünkü temaslarına Anıtkabir’le başladı.

Erhürman, Anıtkabir ziyaretinde, ilk olarak beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine yürüdü.

Mozoleye çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Erhürman, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Özel Anıtkabir Defteri'ni imzaladı.

Erhürman’a Anıtkabir ziyaretinde eşi Nilden Bektaş Erhürman, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven, Protokol Dairesi Müdürü Asu Muhtaroğlu, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Tünay Mertekçi ve diğer yetkililer eşlik etti.

"ATATÜRK SEVGİSİ VE FİKİRLERİNİZE BAĞLILIK, KIBRIS TÜRK HALKININ KARAKTERİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR"

Erhürman, özel deftere şunları yazdı:

“Aziz Mustafa Kemal Atatürk,

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde ilham kaynağı olan liderliğinizden güç alarak, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 6. Cumhurbaşkanı sıfatıyla huzurunuzda bulunmaktan derin bir onur ve gurur duymaktayım. Şahsınızın bıraktığı manevi mirasa Kıbrıs Türk halkının bağlılığı sarsılmaz bir inançla sürmektedir.

Kurtuluş Savaşı’na önderlik ederken sergilediğiniz duruş, kurduğunuz Cumhuriyet ve bizlere miras bıraktığınız ilke ile devrimler, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için değil, Kıbrıs Türk halkı için de yol gösterici olmuştur. Siz, yalnızca kendi halkınıza değil; çağlar ötesine uzanan düşüncelerinizle pek çok halka, özellikle de biz Kıbrıslı Türklere, umut ve cesaret aşılayan bir öndersiniz.

Atatürk sevgisi ve fikirlerinize bağlılık, Kıbrıs Türk halkının karakterinin ayrılmaz bir parçasıdır. Halkımız, en zor dönemlerinde dahi sizden aldığı ilhamla direncini korumuş, çağdaş, özgür ve onurlu bir yaşam mücadelesini sürdürmüştür. Bugün bizler, kurucusu olduğunuz Cumhuriyet’in değerlerinden beslenen bir halk olarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz.

Kıbrıs Türk halkı, bu bilinçle, her daim çağdaş değerleri, üretimi, eğitimi, kültürü ve ahlakı ön planda tutarak ilerlemeye devam edecektir. Sizin mirasınız, yalnızca bir ulusun değil; insanlığın ortak aydınlanma mirasıdır.

Aziz hatıranız önünde, saygı, sevgi ve sonsuz minnetle eğiliyorum.

Ruhunuz şad olsun.”

ERHÜRMAN'IN PROGRAMI

Erhürman, Anıtkabir ziyaretinin ardından Türkiye saatiyle 11.00’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’la, saat 12.00’de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

Erhürman, saat 16.00’da ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanları görüşmelerinin tamamlanmasının ardından basın açıklaması yapacak.

Cumhurbaşkanı’nın eşi Nilden Bektaş Erhürman da gün içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan ile bir araya gelecek.

