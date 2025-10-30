  • BIST 10878.32
Holguin'in adayı ziyaret etmesi bekleniyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı telefonda arayarak seçimleri kazanmasından dolayı tebrik etmesi Rum basınında geniş yer aldı.
Holguin’in adayı ziyaret etmesi bekleniyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı telefonda arayarak seçimleri kazanmasından dolayı tebrik etmesi Rum basınında geniş yer aldı.

Rum basını bugünkü haberlerinde ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne ile yaptığı görüşmeye de yer verirken, Kıbrıs Rum tarafının BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in ziyaretini beklediğine de dikkati çekti.

Politis gazetesi “Lefkoşa’da Holguin’i Βeklerken….Yeni Adımlar İçin İlk Sıçramalar” başlıklı haberinde, ilk önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne ile gerçekleştirdiği görüşmeye yer verdi.

Gazete, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in açıklamasına dayanardığı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Diagne ile görüşmesinde, üzerinde anlaşmaya varılan çerçeve içerisinde müzakerelerin yeniden başlamasına hazır olduğuna vurgu yaptığını kaydetti.

Gazete, Hristodulidis’in gerek Diagne, gerekse BM ile sıkı iş birliğine yönelik siyasi iradesini ve samimi isteğini de dile getirdiğini belirtti.

Habere göre, Letimbiotis, adaya gelmesi beklenen BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in geliş tarihine ilişkin resmi açıklama bulunmadığını ifade etti.

Letimbiotis ayrıca 5’li konferansın, Holguin’in tüm müdahil taraflarla yapacağı temaslarla birlikte, muhtemelen bu yıl içerisinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Hristodulidis, Erhürman’ı telefonda aradı

Politis gazetesi aynı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Tufan Erhürman’ın seçimleri kazanmasından on gün sonra, Erhürman’ı arayarak tebrik ettiğini yazdı.

Habere göre, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis “X” platformu aracılığıyla yaptığı açıklamada, Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Erhürman’ı tebrik ettiğini ve en kısa zamanda kendisiyle ortak bir görüşme yapmaya hazır olduğunu dile getirdiğini ifade etti.

Habere göre, Letimbiotis, Hristodulidis’in üzerinde anlaşmaya varılan çerçeve temelinde müzakerelerin yeniden başlamasıyla ilgili BM Genel Sekreterinin çabalarına yapıcı katkı sağlanmasının sürdürülmesine yönelik değişmeyen iradesini de dile getirdiğini belirtti.

Fileleftheros gazetesi “Randevu İçin Onu Arıyorlar…Erhürman, Erdoğan ile Konuşana Kadar Herkesi Bekletiyor” başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeden BM’nin, Kıbrıs sorunundaki çabaların yeninden başlamasıyla alakalı önemli randevunun belirlenmesine yönelik çabalara yanıt veremediğini ileri sürdü.

Gazete, aynı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne arasında gerçekleştirilen görüşmeye de yer verdi.

Gazete haberinde ayrıca bugüne kadar olan bilgilere atıfta bulunarak Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’e de randevu konusunda yanıt vermediğini iddia ederken, bu durumun, sadece Holguin’in gelişini değil, bir sonraki beşli konferansı da “havada bıraktığını” savundu.

