Erhürman-Hristodulidis görüşmesi tamamlandı

Kıbrıslı Rum lider Tufan Erhürman'ın Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile ara bölgedeki görüşmesi tamamlandı.

Görüşme saat 09.30 sıralarında başlamıştı.

Erhürman ile Hristodulidis’in ilk kez bir araya geldiği görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi’nin ara bölgedeki ikametgâhında gerçekleştirildi.

Yaklaşık bir saat sürmesi beklenen görüşme yerine varışında Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Khassim Diagne tarafından karşılandı.

İki lider ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Khassim Diagne, girişte birlikte görüntü verdi.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin de, görüşmeye video konferans yoluyla katıldı.

Görüşmede, Erhürman’a Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ eşlik etti.

Erhürman görüşmenin ardından, saat 11.00’de Cumhurbaşkanlığı'nda basın toplantısı yaparak soruları yanıtlayacak.