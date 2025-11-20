  • BIST 10947.36
  • Altın 5535.606
  • Dolar 42.368
  • Euro 48.939
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKARum Basını: GSI projesi EastMed gibi kağıt üzerinde kalabilir

Erhürman-Hristodulidis görüşmesi tamamlandı

»
Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis'in ilk görüşmesi sona erdi.
Erhürman-Hristodulidis görüşmesi tamamlandı

Kıbrıslı Rum lider Tufan Erhürman'ın Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile ara bölgedeki görüşmesi tamamlandı.

Görüşme saat 09.30 sıralarında başlamıştı.

Erhürman ile Hristodulidis’in ilk kez bir araya geldiği görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi’nin ara bölgedeki ikametgâhında gerçekleştirildi.

Yaklaşık bir saat sürmesi beklenen görüşme yerine varışında Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Khassim Diagne tarafından karşılandı.

İki lider ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Khassim Diagne, girişte birlikte görüntü verdi.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin de, görüşmeye video konferans yoluyla katıldı.

Görüşmede, Erhürman’a Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ eşlik etti.

Erhürman görüşmenin ardından, saat 11.00’de Cumhurbaşkanlığı'nda basın toplantısı yaparak soruları yanıtlayacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump'ın Kıbrıs barış planı ne?14 Kasım 2025 Cuma 09:41
  • Türkiye ile yeni bir sürece hazırız13 Kasım 2025 Perşembe 09:18
  • Eski Rum Müzakereci Çelepis: BM Türk askerinin çekileceği bir öneri sundu, Anastasiadis reddetti12 Kasım 2025 Çarşamba 15:27
  • Başbakan Üstel: İki devletli çözümden taviz yok06 Kasım 2025 Perşembe 21:40
  • Holguin’in adayı ziyaret etmesi bekleniyor30 Ekim 2025 Perşembe 15:41
  • Kıbrıslı Türklerde Federasyona destek yükseliyor25 Ekim 2025 Cumartesi 14:09
  • Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşlıkları tehlike de mi?07 Ekim 2025 Salı 17:30
  • Akansoy: “İki Devletli Çözüm Önergesi, dar siyasi bakışla hazırlanmış tutarsız bir metindir”06 Ekim 2025 Pazartesi 17:38
  • "Anastasiadis'in çözüm iradesine inanarak müzakere grubuna girdiğim için pişmanım"28 Eylül 2025 Pazar 15:14
  • İki Toplumlu Çağrı: Bütünleşme, Barış ve Bölgesel İstikrar İçin26 Eylül 2025 Cuma 18:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti