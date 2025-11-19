  • BIST 10909.24
  • Altın 5605.287
  • Dolar 42.357
  • Euro 49.0561
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKARum Basını: GSI projesi EastMed gibi kağıt üzerinde kalabilir

Erhürman - Hristodulidis görüşmesi yarın...

»
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis yarın ilk kez bir araya geliyor.
Erhürman - Hristodulidis görüşmesi yarın...

Erhürman ile Hristodulidis arasında gerçekleşecek tanışma toplantısı niteliğindeki ilk görüşme saat 09.30’da BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi’nin ara bölgedeki rezidansında yapılacak.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum Lider Nikos Hristodulidis ile yapacağı görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde, “Çözüm atmosferine sahip olduğumuzu söylemek fazla iyimserlik olur. Bu atmosferi yaratmanın liderler olarak halklarımıza karşı yükümlülüğümüz olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski Rum Müzakereci Çelepis: BM Türk askerinin çekileceği bir öneri sundu, Anastasiadis reddetti12 Kasım 2025 Çarşamba 15:27
  • Başbakan Üstel: İki devletli çözümden taviz yok06 Kasım 2025 Perşembe 21:40
  • Holguin’in adayı ziyaret etmesi bekleniyor30 Ekim 2025 Perşembe 15:41
  • Kıbrıslı Türklerde Federasyona destek yükseliyor25 Ekim 2025 Cumartesi 14:09
  • Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşlıkları tehlike de mi?07 Ekim 2025 Salı 17:30
  • Akansoy: “İki Devletli Çözüm Önergesi, dar siyasi bakışla hazırlanmış tutarsız bir metindir”06 Ekim 2025 Pazartesi 17:38
  • "Anastasiadis'in çözüm iradesine inanarak müzakere grubuna girdiğim için pişmanım"28 Eylül 2025 Pazar 15:14
  • İki Toplumlu Çağrı: Bütünleşme, Barış ve Bölgesel İstikrar İçin26 Eylül 2025 Cuma 18:07
  • Canaltay, Türk Devletleri'nden KKTC konusunda sorumluluk almalarını istedi26 Eylül 2025 Cuma 15:45
  • Tatar New York’a gidiyor26 Eylül 2025 Cuma 10:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti