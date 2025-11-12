Eski Rum Müzakereci Çelepis: BM Türk askerinin çekileceği bir öneri sundu, Anastasiadis reddetti

Eski Kıbrıs müzakere grubu üyesi Tumazos Çelepis, Crans Montana görüşmelerinde BM’nin, garantilerin kaldırılmasını ve Türk askerinin çekilmesini öngören gizli belgesinin sunulduğunu ancak Nikos Anastasiadis başkanlığındaki Rum tarafının, bütünlüklü olmayan bir çözümü kabul edemeyeceği gerekçesiyle belgeyi reddettiğini açıkladı.

Güney Kıbrıs’ta, eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile başlayan Crans Montana’da yaşananlarla ilgili açıklamaların, eski müzakereci Andreas Mavroyannis ve eski AB Komiseri Hristos Stilyanidis ile devam ettiği belirtildi.

Politis gazetesi, eski Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in dün yeni bir açıklama yaptığını, Stilyanidis’in de bu açıklamaya karşılık verdiğini yazdı.

Habere göre Mavroyannis, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Crans Montana’daki görüşmelerden kaçtığına ilişkin söylemleri yalanlamış, bazı kişilerin, Crans Montana’daki başarısızlığın sorumluluğunu Anastasiadis’e atmaya çalıştığını söylemişti.

Mavroyannis ayrıca aralarındaki gerilim ve anlaşmazlığa rağmen Stilyanidis’e saygı duyduğunu ve takdir ettiğini ifade etmişti.

Mavroyannis dün yapmış olduğu açıklamada ise gelen tepkileri karşılamak için, Stilyanidis’in, Komiserler Kolejindeki Crans Montana’daki sorumlulara ilişkin iddialarda bulunduğundan söz etmediğini belirtti.

Mavroyannis, kendisinin Stilyanidis’in bu konuyu Komiserler Kolejine taşıdığını söylemediğini ifade etti.

Eski AB Komiseri Hristos Stilyanidis ise yaptığı açıklamada Türk tezlerini benimsediğine dair ve o dönemin, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile ters düştüğüne dair iddiaları ret etti.

Stilyanidis, kendisinin Komiserler Koleji toplantısında yer aldığını yineleyerek tutanakların, kendisini doğrulaması açısından orada olduğuna da dikkati çekti.

Stilyanidis açıklamasında ayrıca “kurgulamadan” da söz etti.

Eski Kıbrıs müzakere grubu üyesi olan aynı zamanda Crans Montana görüşmelerine katılan Tumazos Çelepis ise dün yaptığı açıklamada “garantilerin kaldırılmasını ve Türk askerinin çekilmesini öngören BM belgesinin bulunduğunu ancak Nikos Anastasiadis başkanlığındanki Rum tarafının bunu reddettiğini söyledi.

BM Genel Sekreterinin, Türkiye’nin Garantörlük Anlaşmasının sona erdirilmesini ve Türk askerinin belirli zaman dilimi içerisinde çekilmesini öngören, gizli belgeyi görüşmeye hazır olduğu konusunda Anastasiadis’e bilgi verdiğini ifade eden Çelepis, Anastasiadis’in bütünlüklü olmayan bir çözümü kabul etmesinin mümkün olmadığını ifade ettiğini ayrıca ilk gün itibarıyla Türk ve Yunan alayı (ELDİK) da dahil olmak tüm orduların ayrılmasında ısrar ettiğini belirtti.

Çelepis, Kıbrıs Rum heyeti tarafından yemek sırasında alınan BM’nin, çözümün hayata geçirilmesi mekanizmasıyla ilgili gayriresmi belgesinin garantileri ve müdahale haklarını özlü olarak kaldırdığını, Mogherini’nin yemekte hazır bulunduğunu ve ne olup bittiğini çok iyi bildiğini ifade etti.

Çelepis, Avrupa Birliği’nin de olayları çok iyi bildiğini çünkü temsilcisinin orada olduğunu vurguladı.