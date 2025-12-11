Harmancı, Hahn ve Prountzos ile bir araya geldi

  • BIST 11233.66
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili Özel Temsilcisi Johannes Hahn ve Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Charalambos Prountzos ile bir araya geldi.
Ara bölgedeki Dayanışma Evi'nde yer alan görüşmede, çözüm sürecinde Lefkoşa'nın önemi ve iki belediye başkanının oynayabileceği roller konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yer alan görüşmede, çözüm sürecinde Lefkoşa’nın önemi ve iki belediye başkanının oynayabileceği roller konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre görüşmede  Harmancı ve Prountzos’un  ilkesel olarak uzlaştığı iki toplumlu ortak projelere fon arayışı masaya yatırıldı. Görüşmede yaptığı konuşmada LTB Başkanı Harmancı, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik mali yardım programının önemini teslim ederken, bunun 2004 yılında AB Konseyi’nin, Avrupa Komisyonu’na yüklediği misyonun bir aracı olduğunu ve sadece mali yardım enstrümanıyla Kıbrıs’ı çözüme yakınlaştırmanın mümkün olmadığını kaydetti. Harmancı AB’ye daha büyük görevler düştüğünü vurguladı.

 Harmancı, Rum Yönetimi’nin, karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türk çocukların vatandaşlık haklarını keyfi bir şekilde ihlal etmeye devam etmesi, Schengen’e katılım süreciyle ilgili Kıbrıs Türk toplumuyla hiçbir diyalog kurulmaması gibi tutumların güven ve uzlaşı iklimine daha fazla zarar verdiğini belirtti.

“Yeni bir diplomasi kanalı açılmalı”

Johannes Hahn’ın iki belediye başkanının çözüm sürecinde nasıl daha etkili bir rol oynayabileceği sorusu üzerine Harmancı, daha önce de hem AB hem Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri nezdinde gündeme getirdiği, seçilmiş yerel yönetim temsilcileri üzerinden uluslararası aktörler tarafından da desteklenecek yeni bir diplomasi kanalının açılması gerektiğini kaydetti.

Harmancı, “Track 1.5” olarak nitelendirdiği bu kanalın, gerektiğinde liderlerin görüşmelerine paralel olarak, yeni geçiş kapıları gibi konular söz konusu olduğunda, liderlerle aynı masada bir araya gelecek şekilde hayata geçirilebileceğini ifade etti.

Tufan Erhürman’ın geniş bir toplum desteğiyle Cumhurbaşkanı seçilmesinin, Kıbrıs sorununun adil bir zeminde çözülmesine destek olabilecek AB açılımları için yeni bir fırsat oluşturduğunu vurgulayan Harmancı, Lefkoşalıların yararına olacak ve federal bir çözümü destekleyecek her türlü girişimi desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

