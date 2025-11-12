Lefkoşa'da 3 saat elektik kesintisi

  • BIST 10616.54
Kıb-Tek, çalışma nedeniyle Yenişehir bölgesinden Lefkoşa Dereboyu ışıklarına kadar olan bölgeye 3 saat elektrik verilemeyeceğini bildirdi.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun (Kıb-Tek) planlı elektrik kesintileri bugün Lefkoşa Yenişehir bölgesinde devam edecek.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, 3 faz akım temini ve bölgenin takviye projesi kapsamında; Yenişehir bölgesinden Lefkoşa Dereboyu ışıklarına kadar olan bölgeye 3 saat süreyle elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında yapılacak kesinti nedeniyle mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması tavsiyesinde bulundu.

