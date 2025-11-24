4. Çocuk Hakları Festivali Kızılbaş Parkı’nda yapıldı

  • BIST 10835.52
SOS Çocukköyü Derneği ile Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliği, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) katkılarıyla düzenlenen 4. Çocuk Hakları Festivali, bu yıl “Hak Ediyorum! Hak İstiyorum” temasıyla rengarenk bir şekilde gerçekleşti.
SOS Çocukköyü Derneği ile Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliği, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) katkılarıyla düzenlenen 4. Çocuk Hakları Festivali, bu yıl “Hak Ediyorum! Hak İstiyorum” temasıyla rengarenk bir şekilde gerçekleşti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı meclis üyelerinin de katıldığı festival boyunca çocuklar, CBA Basketbol Gösterileri, SOS Dans Grubu, Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu, Cranberries Dance and Gym Center ve KKTC Cimnastik Federasyonu ekiplerinin gösterileriyle eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinlikte ayrıca; DJ Halil Erhan ve Kıbrıs DJ Akademi performansları, ARUCAD ile sürpriz oyunlar, HASDER ile “Uçurtma ve Markutti Etkinliği”, survivor parkuru ve mini futbol alanı, Okul Öncesi Eğitim Derneği ile “Hak ve Sorumluluklar Atölyesi”, geleneksel çocuk oyunları yer aldı.
Tüm halkın katılımına açık ve ücretsiz olan festival, çocukların sesini duyurmalarını, haklarını eğlenceli bir ortamda öğrenmelerini ve kutlamalarını amaçladı.

