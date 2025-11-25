Basın özgürlüğü tehdit altında: KTGB ve Basın-Sen bugün PGM önüne gidiyor!

Gazeteciler Birliği, gazetecilere yönelik tehditlerin arttığını vurguladı. Özgür Gazete ve Pınar Barut’a yapılan saldırıların basın özgürlüğünü hedef aldığı belirtilirken, KTGB ve Basın-Sen, bugün saat 11.00’de Polis Genel Müdürlüğü önünde eylem gerçekleş

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), gazetecilere yönelik tehditlerin son zamanlarda belirgin şekilde arttığına dikkat çekti.

Özgür Gazete ve Pınar Barut’a yöneltilen tehditlerin, demokrasiyi, ifade özgürlüğünü ve kamu yararı odaklı gazeteciliği rahatsız eden çevrelerin göstergesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, olayın münferit bir saldırı olmadığı, basın çalışanlarının hedef hâline getirildiği tehlikeli bir sürecin yeni bir halkası olduğu vurgulandı. KTGB, gazetecilerin toplumun diğer bireyleri gibi güven içinde yaşaması gerektiğini ifade etti.

“İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğü, ancak gazetecilerin fiziksel, psikolojik ve mesleki güvenliklerinin sağlandığı bir ortamda var olabilir. Basın emekçilerinin tek amacı, kamuoyuna doğru bilgiyi aktarmaktır. Bunu yaparken can güvenliğimizden ve sevdiklerimizin güvenliğinden endişe etmek zorunda bırakılmamız kabul edilemez” denilen açıklamada, tehditlerin toplumun tamamını endişeye sürüklediği kaydedildi.

KTGB ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), bugün (25 Kasım 2025 Salı) saat 11:00’de Polis Genel Müdürlüğü önünde yaşanan olayları protesto edeceklerini duyurdu. Açıklamada, tüm camia ve halk, basın özgürlüğü mücadelesine destek vermek için PGM önüne çağrıldı.

Gazeteciler Birliği'nin tam açıkaması şöyle:

"Kuzey Kıbrıs’ta bir gazeteci daha ölümle tehdit edilmiştir. Özgür Gazete Genel Yayın Yönetmeni Pınar Barut, kendisine gönderilen mesajlarda hem kendisi hem de ailesi açıkça tehdit edilmiştir. Mesajlarda, Barut’un sahibi olduğu gazeteye, kendisine ve ailesine zarar verileceği yönünde ifadeler bulunmaktadır.

Gazetecilere yönelik tehditlerin son zamanlarda belirgin şekilde arttığı görülmektedir. Özgür Gazete’ye ve Pınar Barut’a yöneltilen bu tehditler; demokrasinin, ifade özgürlüğünün ve kamu yararı odaklı gazeteciliğin bazı çevreleri rahatsız ettiğinin açık bir göstergesidir.

Bu olay, münferit bir saldırı değildir; basın çalışanlarının hedef hâline getirildiği tehlikeli bir sürecin yeni bir halkasıdır.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak altını çizmek isteriz ki; gazeteciler de toplumun diğer bireyleri gibi güven içinde yaşamak zorundadır.

İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğü, ancak gazetecilerin fiziksel, psikolojik ve mesleki güvenliklerinin sağlandığı bir ortamda var olabilir.

Basın emekçilerinin tek amacı, kamuoyuna doğru bilgiyi aktarmaktır. Bunu yaparken can güvenliğimizden ve sevdiklerimizin güvenliğinden endişe etmek zorunda bırakılmamız kabul edilemez.

Kuzey Kıbrıs’ta giderek artan tehditler ve şiddet olayları, toplumun tamamını endişeye sürüklemektedir. Gazetecileri hedef alan her saldırı, yalnızca meslektaşlarımıza değil; toplumun haber alma hakkına yönelmiş bir saldırıdır.

Bu nedenle tüm ilgili ve yetkili makamları, ülkenin bir “tetikçi cennetine” dönüşmesine izin veren bu tehlikeli gidişatı durdurmak, failleri tespit etmek ve gazetecilerin güvenliğini sağlamak için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz.

Bizler Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) olarak bugün (25 Kasım 2025 Salı) saat 11:00’de Polis Genel Müdürlüğü önünde yaşanan bu olayları protesto edecektir.

Tüm camiamızı ve bu haklı mücadelemizde yanımızda olmak isteyen tüm halkımızı PGM önüne çağırıyoruz."