  • BIST 10765.68
  • Altın 5417.3
  • Dolar 41.7224
  • Euro 48.5936
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKATrump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

Lefkoşa Maratonu’na kayıtlar 10 bini geçti

» »
Özel gençlere spor kompleksi kazandırmak için koşulacak Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu’na kayıtlar 10 bini geçti.
Lefkoşa Maratonu’na kayıtlar 10 bini geçti

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) açıklamasına göre, pazar günkü maratona hafta içi 08.30-16.00, cumartesi 09.00-13.00 saatleri arasında ve pazar günü de saat 09.30’a kadar LTB binası önünde kayıt yapılabilecek.

Ayrıca, www.lefkosamaratonu.com web sitesi ve LTB online mobil uygulamasından da kayıt oluşturulabiliyor.

10 ile 21 kilometre için son kayıt tarihi cuma saat 16.00, çocuk koşusu ile 4 kilometre halk koşusuna ise son kayıt Pazar günü 09.30 olarak belirlendi.

4 kategoride koşulacak Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu’nda 21 kilometre koşusu saat 07.00’de, 10 kilometre koşusu ise saat 07.30’da başlayacak. Çocuk koşusu saat 09.40’ta ve 4 kilometre halk koşusu saat 10.30’da başlayacak.

Öte yandan KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde 4 kategoride gerçekleştirilecek maratonun güvenli ve sorunsuz şekilde yapılması için verilen eğitimler de tamamlandı.

-Görev alacaklara eğitim verildi

Maratonda görev alacak Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Atatürk Öğretmen Akademisi ve Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerine yönelik eğitim, KKTC Atletizm Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve Bilgi İşlem Sorumlusu Hasan Başaranel tarafından verildi.

Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu, KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde, Puma Sporcu Kit Sponsorluğu, Kuzey Kıbrıs Turkcell 4.5G sponsorluğu, Saka Su ile Pro Temizlik yan Sponsorluğu, Radyo Juke Radyo Sponsorluğu ile Saydam & Co, Onbaşı İşletmeleri Ltd, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, Trucks Trading Ltd, Elite Hospital, Kale Boya ile Özmerhan Automotive katkıları ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin gönüllü hakem desteği ile düzenleniyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da kayıp şahıs21 Eylül 2025 Pazar 10:33
  • Lefkoşa Maratonu 12 Ekim’de koşulacak18 Eylül 2025 Perşembe 14:07
  • Harmancı, Holguin ile bir araya geldi17 Eylül 2025 Çarşamba 16:39
  • LTB, Haspolat’ta Kanalizasyon Çalışmalarına Başlıyor16 Eylül 2025 Salı 09:14
  • Lefkoşa’da elektrik kesintisi16 Eylül 2025 Salı 09:09
  • Lefkoşa’da pazartesi günü elektrik kesintisi olacak13 Eylül 2025 Cumartesi 17:29
  • Gönyeli-Alayköy Rallisi nedeniyle Gönyeli Belediye Bulvarı trafiğe kapanacak12 Eylül 2025 Cuma 07:55
  • Harmancı: Zübeyde Hanım Caddesi’nde asfalt çalışmaları tamamlanıyor30 Ağustos 2025 Cumartesi 09:35
  • Asfalt Çalışması Nedeniyle Yol Kapama Bilgilendirmesi28 Ağustos 2025 Perşembe 15:28
  • Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne ait antrepoda yangın söndürüldü!28 Ağustos 2025 Perşembe 09:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti