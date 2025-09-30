  • BIST 11048.13
Lefkoşa'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi

Haspolat Trafo Merkezi’nde yapılacak genel bakım ve yıkama çalışmaları nedeniyle bugün Lefkoşa’da 09.00-15.00 saatleri arasında bazı yerlere elektrik verilemeyecek.
Lefkoşa'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi

Haspolat Trafo Merkezi’nde yapılacak genel bakım ve yıkama çalışmaları nedeniyle bugün Lefkoşa’da 09.00-15.00 saatleri arasında bazı yerlere elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi olacak bölgeler şunlar:

“Levent Kesimhane ve civarı, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge, Paksüt, Levent Yem Fabrikası, Haspolat Levent Tuğla Tesisleri ve Civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Başpınar Un Fabrikası U.K.Ü, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve civarı, Haspolat Çemberi ile Hurdacılar Arası olan Bölge, Haspolat arıtma tesisi ve civarındaki su kuyuları, Ercan Devlet Üretme Çiftliği Bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası, Ercan Havaalanı Şantiye Bölgesi ve Kırklar’ın bir bölümü, Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi ve civarındaki su kuyuları, Haspolat Meslek Lisesi’nden Haspolat Sanayi Bölgesi’ne kadar olan bölge, Haspolat Sanayi Bölgesi’nin tamamı, Haspolat köyünün bir bölümü Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları, Toprak Ürünleri Kurumu ile Eski Sanayi girişine kadar olan bölge, Haspolat Sosyal Konutlar ve Minareliköy ceza evi.”

