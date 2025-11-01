  • BIST 10971.52
  • Altın 5412.269
  • Dolar 42.0266
  • Euro 48.4629
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKACevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, tören provası nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak

» »
Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, tören provası nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak
Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, tören provası nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak

KKTC’nin 42’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılacak resmi geçit töreni provasına hazırlık kapsamında, yarın sabah 07.00’den itibaren Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Kapanacak güzergâh, Gönyeli Çemberi ile Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı arasında kalan bölümü kapsayacak. Yol, tören provasının tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açılacak.

Trafik akışının kesintiye uğramaması için sürücüler için alternatif güzergâhlar duyuruldu:

-Organize Sanayi Bölgesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı’ndan kontrollü olarak yönlendirilecek.

-Gazimağusa istikametinden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne gidecek sürücüler, İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu ve Yakın Doğu Bulvarı’nı kullanabilecek.

-Gazimağusa’dan Lefkoşa şehir merkezine gidecekler, Hamitköy Çemberi’nden sola dönüp Mimar Mehmet Vahip Caddesi veya Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi güzergâhlarını tercih edebilecek.

-Gazimağusa’dan Güzelyurt yönüne gidecek sürücüler için ulaşım, İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu üzerinden Gönyeli/Alayköy Çemberi güzergâhı veya Citröen Trafik Işıkları kavşağı ile Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerinden sağlanacak.

-Güzelyurt’tan Lefkoşa yönüne gidecek sürücüler, Alayköy-Metehan Çevre Yolu veya Gönyeli Çemberi–Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanabilecek.

-Girne istikametinden Lefkoşa’ya gidecek sürücüler ise Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinden Gönyeli Çemberi ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi güzergâhını izleyebilecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi ve Polis Genel Müdürlüğü, tören provası süresince araç sürücülerinin belirtilen alternatif yolları kullanmalarını ve trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını önemle hatırlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu için kayıtlar yarın başlıyor!28 Eylül 2025 Pazar 15:11
  • Lefkoşa'da seyir halindeki araçta yangın26 Eylül 2025 Cuma 10:06
  • Lefkoşa Maratonu 12 Ekim Pazar gün koşulacak24 Eylül 2025 Çarşamba 12:27
  • Lefkoşa'da kayıp şahıs21 Eylül 2025 Pazar 10:33
  • Lefkoşa Maratonu 12 Ekim’de koşulacak18 Eylül 2025 Perşembe 14:07
  • Harmancı, Holguin ile bir araya geldi17 Eylül 2025 Çarşamba 16:39
  • LTB, Haspolat’ta Kanalizasyon Çalışmalarına Başlıyor16 Eylül 2025 Salı 09:14
  • Lefkoşa’da elektrik kesintisi16 Eylül 2025 Salı 09:09
  • Lefkoşa’da pazartesi günü elektrik kesintisi olacak13 Eylül 2025 Cumartesi 17:29
  • Gönyeli-Alayköy Rallisi nedeniyle Gönyeli Belediye Bulvarı trafiğe kapanacak12 Eylül 2025 Cuma 07:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti