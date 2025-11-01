Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, tören provası nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak

KKTC’nin 42’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılacak resmi geçit töreni provasına hazırlık kapsamında, yarın sabah 07.00’den itibaren Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Kapanacak güzergâh, Gönyeli Çemberi ile Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı arasında kalan bölümü kapsayacak. Yol, tören provasının tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açılacak.

Trafik akışının kesintiye uğramaması için sürücüler için alternatif güzergâhlar duyuruldu:

-Organize Sanayi Bölgesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı’ndan kontrollü olarak yönlendirilecek.

-Gazimağusa istikametinden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne gidecek sürücüler, İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu ve Yakın Doğu Bulvarı’nı kullanabilecek.

-Gazimağusa’dan Lefkoşa şehir merkezine gidecekler, Hamitköy Çemberi’nden sola dönüp Mimar Mehmet Vahip Caddesi veya Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi güzergâhlarını tercih edebilecek.

-Gazimağusa’dan Güzelyurt yönüne gidecek sürücüler için ulaşım, İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu üzerinden Gönyeli/Alayköy Çemberi güzergâhı veya Citröen Trafik Işıkları kavşağı ile Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerinden sağlanacak.

-Güzelyurt’tan Lefkoşa yönüne gidecek sürücüler, Alayköy-Metehan Çevre Yolu veya Gönyeli Çemberi–Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanabilecek.

-Girne istikametinden Lefkoşa’ya gidecek sürücüler ise Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinden Gönyeli Çemberi ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi güzergâhını izleyebilecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi ve Polis Genel Müdürlüğü, tören provası süresince araç sürücülerinin belirtilen alternatif yolları kullanmalarını ve trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını önemle hatırlattı.