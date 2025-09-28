Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu için kayıtlar yarın başlıyor!

12 Ekim’de “En özel adımlarımız” sloganıyla koşulacak maraton için kayıtlar yarın başlayacak ve 11 Ekim’e kadar devam edecek. Etkinlikten elde edilecek gelir, Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne Spor Kompleksi yapılması amacıyla Engelsiz Yaşam

Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu için kayıt dönemi yarın başlıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, “En özel adımlarımız” sloganı ile 12 Ekim Pazar günü koşulacak maraton için yarın başlayacak kayıt dönemi 11 Ekim’de sona erecek. Kayıtlar hafta içi 08.30-16.00, Cumartesi günleri 09.00-13.00 arasında LTB binası önünde yapılabilecek.

Maratondan elde edilecek gelir, Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne Spor Kompleksi yapılması için, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlanacak.

Kayıt süresi, 10 ve 21 km mesafeli kuşu için 10 Ekim Cuma 16.00; çocuk koşusu ve 4 km halk koşusu için ise 12 Ekim Pazar 09.30’da sona erecek.

ONLINE KAYIT

Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu’na, www.lefkosamaratonu.com web sitesi ve LTB Online Mobil uygulamasından kredi kartıyla kayıt yapılabilecek.

Kayıt ücretleri ise şöyle: Çocuk Koşusu ücretsiz, 4 km 250 TL, 10 km 1.750 TL ve 21 km için 2 bin 250 TL.

Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu’nda 21 km koşusu 07.00, 10 km koşusu 07.30, çocuk koşusu 09.40, 4 km Halk Koşusu ise 10.30’da başlayacak.

Kategoriler: 10 km ve 21 km mesafeli koşular için 18-29 yaş, 30-39 yaş, 40-49 yaş, 50-54 yaş, 55-59 yaş ve 60+; çocuk koşusu için 6-12 yaş, 4 km halk koşusu için kategori yok

Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde, Saka Su ile Pro Temizlik yan sponsorluğu, Puma Sporcu Kit sponsorluğu, Kuzey Kıbrıs Turkcell 4.5G sponsorluğu, Radyo Juke radyo sponsorluğu; Saydam & Co, Onbaşı İşletmeri Ltd, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, Trucks Trading Ltd, Elite Hospital, Kale Boya ile Özmerhan Automotive katkıları ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin hakem desteğiyle düzenleniyor.