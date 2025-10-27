  • BIST 10922.73
Cengiz Topel Hastanesi'nde personel krizi: Grev dahil her türlü yasal hakkımızı kullanacağız
Cengiz Topel Hastanesi’nde personel krizi

Cengiz Topel Hastanesi’nde uzun süredir devam eden taşıma personeli (portör) eksikliğinin, Sağlık Bakanlığı’nın duyarsız tutumu nedeniyle son günlerde tam bir krize dönüştüğü bildirildi.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’ndan yapılan açıklamada, seçim dönemlerinde hastanede çalışmak üzere işe alınan çok sayıda mevsimlik işçi ve sözleşmeli personelin yalnızca gündüz saatlerinde görevlendirilmesinin hizmetin 24 saat kesintisiz biçimde sürdürülebilmesini engellediği belirtildi.

Açıklamada, teşkilat yasalarına göre atanması gereken başhekimin de bulunmadığı hastanede, hizmetin aksamadan devam ettirilebilmesi amacıyla vardiya sistemine geçilmek istendiği ancak Sağlık Bakanlığı’nın buna izin vermediği ifade edildi.

Bakanlığın süreci tıkadığı ve “nöbetteki doktor çözsün” anlayışıyla hekimleri ile hastane idaresini olanaksızlıklar içinde bıraktığı savunulan açıklamada, “Yoğun iş yükü altında, kısıtlı imkânlarla hasta bakmaya çalışan sağlık çalışanlarının bu tür idari müdahalelerle görevini layıkıyla yerine getirmesi giderek zorlaşmakta; bu durum hem hizmet kalitesini hem de hasta güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye atmaktadır” denildi.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, sorunun ivedilikle çözülmemesi halinde ikinci bir uyarı yapmadan grev dahil her türlü yasal ve sendikal hakkını kullanacağını kamuoyuna duyurdu.

