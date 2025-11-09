TDP, Tahsin Mertekçi’yi andı: Ülkemiz için büyük bir değerdi

Heyette, MYK Üyesi Hasan Umur, Güzelyurt İlçe Başkanı Metin Ertop, Girne İlçe Başkanı Ayşe

Öztabay ve TDP Güzelyurt örgütü üyeleri yer aldı.

Anma töreni bugün Yuvacık Kabristanlığı’nda gerçekleştirildi.

Törende konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Mertekçi’nin hem siyasete hem toplumsal yaşama

bıraktığı izleri şu sözlerle aktardı:

“Ben siyasete, Tahsin Mertekçi’nin siyasete başladığı yaşta girdim. TDP’ye katılmamda en büyük

etkiyi yapan isimlerden biriydi. Siyasette sergilediği duruş ve davranışlar bizlere her zaman örnek

oldu. Yalova sevdalısıydı; Yalova Spor Kulübü Başkanlığı, milletvekilliği ve ülkesine bağlılığıyla herkesin

saygısını kazandı. Öte yandan trafik alanında yaptığı çalışmalar da unutulacak şeyler değildir.”

Çeler, Mertekçi’nin bugün yaşasa TDP’nin duruşundan gurur duyacağını vurgulayarak şöyle devam

etti:

“Bizler, onun hayatta olması halinde gurur duyacağı icraatları yapmakla mükellefiz. Cumhurbaşkanlığı

seçimlerinde aldığımız ortak kararın arkasında eminim ki o da dururdu. Bugün de bizimle gurur

duyduğuna inanıyorum. Bundan sonra tüm arzumuz, onun mirasını daha ileriye taşımaktır.”