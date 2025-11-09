  • BIST 10924.53
TDP, Tahsin Mertekçi'yi andı: Ülkemiz için büyük bir değerdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ve beraberindeki heyet, merhum eski milletvekillerinden, Yalova sevdalısı ve Yalova Spor Kulübü eski Başkanı Tahsin Mertekçi için düzenlenen anma törenine katıldı.
Heyette, MYK Üyesi Hasan Umur, Güzelyurt İlçe Başkanı Metin Ertop, Girne İlçe Başkanı Ayşe
Öztabay ve TDP Güzelyurt örgütü üyeleri yer aldı.

Anma töreni bugün Yuvacık Kabristanlığı’nda gerçekleştirildi.

Törende konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Mertekçi’nin hem siyasete hem toplumsal yaşama
bıraktığı izleri şu sözlerle aktardı:
“Ben siyasete, Tahsin Mertekçi’nin siyasete başladığı yaşta girdim. TDP’ye katılmamda en büyük
etkiyi yapan isimlerden biriydi. Siyasette sergilediği duruş ve davranışlar bizlere her zaman örnek
oldu. Yalova sevdalısıydı; Yalova Spor Kulübü Başkanlığı, milletvekilliği ve ülkesine bağlılığıyla herkesin
saygısını kazandı. Öte yandan trafik alanında yaptığı çalışmalar da unutulacak şeyler değildir.”

Çeler, Mertekçi’nin bugün yaşasa TDP’nin duruşundan gurur duyacağını vurgulayarak şöyle devam
etti:
“Bizler, onun hayatta olması halinde gurur duyacağı icraatları yapmakla mükellefiz. Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde aldığımız ortak kararın arkasında eminim ki o da dururdu. Bugün de bizimle gurur
duyduğuna inanıyorum. Bundan sonra tüm arzumuz, onun mirasını daha ileriye taşımaktır.”

