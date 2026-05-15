Arıklı’dan “Kırgızistan” paylaşımına gelen yorumlara yanıt: Masrafları cebimden karşıladım

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kırgızistan ziyaretiyle ilgili sosyal medya paylaşımına yapılan eleştirilere yanıt vererek, resmi davetler dışındaki yurt dışı ziyaretlerinde tüm masrafları kendi cebinden karşıladığını söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisiyle ilgili haberlerin altına olumsuz yorum yapan bazı kişilerin, Kırgızistan’dan yaptığı paylaşımın altına da “Bizim paramızla geziyorsun” şeklinde yorum yaptığını belirtti.

Arıklı açıklamasında, resmi davetler dışında herhangi bir ülkeye yaptığı ziyaretlerde tüm masrafları kendi cebinden karşıladığını ifade ederek, bunun sadece kendisi için değil, diğer tüm bakanlar için de geçerli olduğunu kaydetti.