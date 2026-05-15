Hayvan Üreticileri TÜK önünde: Kredili arpayı Koop 7.25'ten borçlandı, TÜK 10.25'ten sattı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, üreticilerin mevcut sıkıntıları hakkında açıklamalarda bulunmak için Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) önünde toplandı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) önünde yaptığı açıklamada, üretim sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntılar, süt ödemelerindeki gecikmeler, arpa temininde yaşanan sorunlar ve kurum yönetimine ilişkin iddiaları gündeme taşıdı. Birlik temsilcileri, üreticinin artan maliyetler karşısında zor durumda kaldığını ve destek mekanizmalarının yetersiz kaldığını savundu. ADİL ONALT: SÜT PARAMIZI DA BASINCILAR ÖDEMEYE BAŞLADI

Kurumun önünde basına konuşan Birlik Başkanı Adil Onalt, sözlerine basın emekçilerine teşekkür ederek başladı. Kinayeli konuşan Onalt, hayvan üreticilerine yapılan desteklerin ve ödemelerin her zaman basın açıklaması yapma kararından sonra geldiğini ifade ederek, "Süt paramızı da basıncılar ödemeye başladı" dedi. TÜK'ün önünde toplanmalarının sebebine değinen Onalt, 1 sene önce mali polise, kurumlardaki yolsuzluk iddiaları ile ilgili dosya verdiklerini hatırlattı. Onalt, "Herhalde onlar da daha ilgilenecek vakit bulamadılar" ifadelerini kullandı.

"GÜNÜ GELECEK İÇERİDEKİ PERSONEL 'ADİL BAŞKAN BİZE DE SAHİP ÇIK' DİYECEK"

Onalt, Toprak Ürünleri Kurumu hakkında "Günü gelecek, içerideki personel de bizi arayacak. 'Adil Başkan bize de sahip çık, battık maaşlarımızı alamıyoruz' diyecek. O aşamaya geldi bu kurum" dedi. Kurumun bu hale getirildiğini kaydeden Onalt, "Bir arpa getiriyorlardı, onu da beceremediler, gün geçtik sonra beceriksizlikleri yüzüstüne çıkmaya başladı" ifadelerini kullandı. Ambarlarda arpa olmadığını vurgulayan Onalt, arpa biçme sezonuna 15 gün kaldığını vurguladı. Onalt, dünya borsalarında 280 dolara satılan arpanın 308 dolara mal edildiğini ifade etti.

"EN BÜYÜK RANTIN SAĞLANDIĞI KURUM TÜK"

Onalt, TÜK'ü "En büyük rant sağlanan kurum" olarak nitelendirerek, rantlarla kurumun bugünkü noktaya getirildiğini ifade etti. Ayın 15. gününe gelirken süt parasının "meydanda olmadığını kaydeden Onalt, tüm üreticilerin çeklerinin geri gönderildiğini ifade etti. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş'un dün çıktığı bir programda "sektör büyüyor" yönünde kullandığı ifadeleri eleştiren Onalt, "Satılmayan sütün, olmayan fiyatın, ödenmeyin süt parasının üretimi mi olur" dedi.

Bakan Çavuş'a seslenen Onalt, şu ifadeleri kullandı: "Siz bu memlekette üretimi bitirdiniz. Sektörleri bitirdiniz. Üretime verilen değeri bitirdiniz. Siz bu topraklara sahip çıkmayı değil, elimizde kalan toprakları da satıp memleketten kaçmaya mahkum ettiniz. Çoluğumuza çocuğumuza bırakacak hiçbir şey bırakmadınız bize"

"59 ÜRETİCİ MAĞDUR EDİLDİ"

Onalt, hayvanları beslemek için artık hükümetten bir destek beklemediklerinin altını çizerek "Allah Baba'dan artık bir şey bekliyoruz ki hayvanlarımıza verelim" dedi. "Üretim sektörünün en büyük düşmanının mevcut hükümet ve Tarım Bakanı olduğunu" ifade eden Onalt, üreticiye verilecek taksitler konusunda 59 üreticinin mağdur edildiğini vurguladı.

"KOOP 7.25'TEN BORÇLANDI, TÜK HAYVANCIYA 10.25'TEN SATTI"

Bu kişilerin kuzu çıkaramadığını ve süt sağamadığını ve gelir desteğinden yararlanamadıklarını ifade eden Onalt, kredili arpayı Kooperatif Merkez Bankası'nın 7.25'ten borçlandığını fakat TÜK'ün hayvancıya 10.25'ten sattığını kaydetti. Onalt, aradaki farkın "cover" edileceğinin kendilerine söylendiğini fakat bu yönde herhangi bir adım atılmadığını, ayrıca söz verilen hibe arpanın da verilmediğini kaydetti. Onalt ayrıca, bakandan randevu alamadıklarını, fakat basın açıklaması yapacakları belli olunca kendisinin aranıp randevu verildiğini kaydetti.

Maliyetlerin de yüzde 200 artış gösterdiğini aktaran Onalt, üreticinin cebine giren bir para olmadığını ifade etti. Onalt, et ve süt konularının ülke gündeminde olmasını "hükümet sayesinde" olarak nitelendirerek, üreticiye sahip çıkma çağrısı yaparak aksi halde ithale bağımlı bir toplum olunacağı uyarısında bulundu.

MEHMET ÇETEREİSİ: BENİM BORCUM VARSA SİZ BANA NEDEN 6 AY ARPA SATTINIZ

Onalt'ın ardından konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çetereisi ise sürecin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çetereisi, Toprak Ürünleri Kurumu'ndan arpa alınırken üreticiden faiz alındığını ifade etti. Bu borç ödenmeden arpa alınamayacağını ifade eden Çetereisi, kurumun geriye dönük borçların ödenmesi için üretici listeleri yolladığını kaydetti. Bu listedeki üreticilerden birisinin de kendisi olduğunu ifade eden Çetereisi, "Benim borcum varsa siz bana neden Kasım'dan beri 6 ay arpa sattınız" dedi. Çetereisi şu ifadeleri kullandı: Orda oturan muhasebeciler, her biri dünya maaş alır. Niye kontrol etmiyorlar bilgisayarlarını? Bunu sorduğumuzda kenara saklanmış bu faiz borçları. Hadi işinize. Bu hayvancı aptal değildir. Siz batıracağınız her şeyi hayvancının ensesine koyamazsınız.

Çetereisi ayrıca, TÜK'ün özel şirketler aracılığıyla getirdiği arpanın fiyatını bu şirketlere ödeyemediğini ifade ederek, bu sebeple arpaları daha ucuz bir fiyattan şirketlere verdiklerini söyledi. Çetereisi, "Şu anda şirketlerde ve ham maddecilerde arpa var bunlarda yok" diyerek kuruma yüklendi.