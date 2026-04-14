  • BIST 12433.5
  • Altın 6811.86
  • Dolar 44.5989
  • Euro 52.3513
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKan şekeri neden aniden yükselir?

Altında toparlanma

» »
Altın, bir önceki gün yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından salı günü toparlandı.
Petrol fiyatlarının, ABD–İran arasında olası yeni barış görüşmelerine dair umutlarla düşmesi ve bunun enflasyon endişelerini hafifletmesi altını destekledi.

Spot altın, yüzde 0,6 artışla ons başına 4.768,19 dolara yükseldi. Bir önceki seansta 7 Nisan’dan bu yana en düşük seviyesini görmüştü. ABD vadeli altın kontratları ise haziran teslimi için yüzde 0,5 artarak 4.790,70 dolara çıktı.

Petrol fiyatları varil başına 100 doların altına geriledi. ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik ablukası sonrası oluşan arz endişeleri, ABD–İran savaşını sonlandırmaya yönelik olası diplomatik temas işaretleriyle azaldı.

Yükselen ham petrol fiyatları, ulaşım ve üretim maliyetlerini artırarak enflasyona yukarı yönlü baskı yapıyor. Enflasyon genellikle altını bir korunma aracı olarak desteklese de, yüksek faiz oranları getirisi olmayan altının talebini baskılıyor.

Tastylive küresel makro strateji başkanı Ilya Spivak, piyasaların ABD ile İran arasında hâlâ bir anlaşma ihtimali olduğuna inandığını söyledi.

Reuters, Washington ile Tahran arasındaki müzakerelerin hâlâ sürdüğünü bildirirken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance bir röportajda ABD’nin İran’ın Hürmüz Boğazı’nın açılması konusunda ilerleme kaydedeceğini beklediğini söyledi.

Bu sırada ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun Pazartesi günü İran limanlarına abluka uygulamaya başladığını açıkladı. Tahran ise hafta sonu İslamabad’da yapılan ve savaşın sona erdirilmesini amaçlayan görüşmelerin çökmesinin ardından Körfez’deki komşu limanlara misilleme tehdidinde bulundu.

Ayrıca ABD doları, bir ayı aşkın sürenin en düşük seviyelerine yakın seyretti. Bu durum, dolar bazlı altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha ucuz hale getirdi.

Yatırımcılar, bu yıl için ABD’de 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini yüzde 29 olarak fiyatlıyor. Bu oran geçen hafta yaklaşık yüzde 12 seviyesindeydi. Savaş öncesinde ise bu yıl iki faiz indirimi bekleniyordu.

Diğer metallerde spot gümüş yüzde 0,9 artışla 76,27 dolara yükselirken, platin yüzde 0,1 artarak 2.071,75 dolara çıktı. Paladyum ise yüzde 0,2 artışla 1.576,23 dolar seviyesine yükseldi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti