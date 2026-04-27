Polis uyardı: Kaldırımlarda scooter kullanımı yasak

Polis Genel Müdürlüğü, elektrikli scooter kullanımına ilişkin yaptığı bilgilendirmede kaldırımlarda sürüşün yasak olduğunu hatırlatarak, kurallara aykırı kullanımın hem yayalar hem de sürücüler için ciddi güvenlik riski oluşturduğunu vurguladı.
Polis Genel Müdürlüğü, son günlerde rutin trafik kontrollerine ek olarak yollarda kullanımında artış gözlemlenen elektrikli scooterların denetimi sırasında bazı sürücülerin kuralları bilmediğini tespit ettiklerini açıkladı. Bu nedenle yeniden bilgilendirme yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, elektrikli scooterın; en fazla 30 km/s hızı aşmayan, 351 watt’ın altında, tekerlekli, fren mekanizmasına sahip, kaymayan malzemeden yapılan ayak tahtası ve tutma yeri olan, dikey direksiyon mekanizması içeren, önde beyaz ışık vererek en az 20 metreyi aydınlatabilen farı, arkada kırmızı ışık veren lambası ve reflektörü bulunan, ayrıca 30 metreden duyulabilecek ses çıkarabilen korna veya benzeri ses aleti olan ve ayakta kullanılan elektrikli taşıt olarak yasada tanımlandığı hatırlatıldı.

Akü gücü 351 watt’ın üzerinde olan ve saatte 30 km’den fazla hız yapabilen motobisiklet, motosiklet ve motorlu üç tekerlekli araçların ise motorlu araç sınıfına girdiği, bu araçların kayıt zorunluluğu bulunduğu ve J, H1, H2 veya H sınıfı sürüş ehliyeti ile kullanılmaları gerektiği ifade edildi.

Yasada belirtilen elektrikli scooter tanımına uymayan modellerin trafikte kullanılmasının suç teşkil ettiği vurgulanarak, polis tarafından tespit edilmesi halinde kullanıcılar hakkında yasal işlem yapılacağı bildirildi.

26 Ekim 2022 tarihinde Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nde yapılan değişiklikler kapsamında, elektrikli scooter kullanımına ilişkin kurallar da hatırlatıldı. Buna göre; 18 yaş altı kişiler scooter kullanamayacak, şehirler arası karayollarında ve hız sınırı 50 km/s üzeri olan yollarda kullanım yasak olacak. Bisiklet yolu bulunan yerlerde bu yolların kullanılması zorunlu olacak, bisiklet yolu yoksa güvenliği tehlikeye atmamak şartıyla araç yolunda soldan gidilebilecek.

Ayrıca scooter ile yolcu taşınamayacağı, sırtta taşınabilen eşya dışında yük taşınamayacağı, motorlu araç yolunda yan yana sürüş yapılamayacağı, kaldırımlarda kullanımın yasak olduğu belirtildi. Başka bir araca bağlanarak veya tutunarak sürüş yapılamayacağı, iki elin direksiyonda olması gerektiği ve akrobatik hareketlerin yasak olduğu da kurallar arasında yer aldı.

Açıklamada, piyasada satılan her scooter modelinin trafikte kullanım amacıyla üretilmediğine dikkat çekilerek, kurallara aykırı kullanımın hem sürücüler hem de yayalar ve diğer araç sürücüleri açısından tehlike oluşturduğu ifade edildi.

Polis Genel Müdürlüğü, trafik denetimlerinin devam edeceğini belirterek tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve kazaların önlenmesine katkı sağlamaya davet etti.

