Transavia France jet yakıtı krizi nedeniyle uçuşlarını iptal ediyor

Transavia France, jet yakıtı fiyatlarındaki artış nedeniyle mayıs ve haziran döneminde çok sayıda uçuşu iptal edeceğini duyurdu.
Fransız basınında yer alan habere göre, Air France-KLM grubuna bağlı, Paris-Orly merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi Transavia France, yaz döneminde uçuşlarda değişiklik yapacak.

Transavia France, yüksek jet yakıtı fiyatları nedeniyle mayıs ve haziran aylarındaki planlı uçuşlarının yüzde 2'si kadarını iptal edecek.

İptallerden etkilenen yolculara ücretsiz uçuş değişikliği, kupon veya biletlerinin tam iadesi teklifi sunulacak.

Avrupa'da, Orta Doğu'daki çatışma ve Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların yapılamaması nedeniyle jet yakıtı fiyatları geçen yıldan bu yana iki katından fazla arttı.

Avrupa Birliği (AB) rafinerileri, normal şartlarda jet yakıtı tüketiminin yüzde 70'ini karşılayabiliyor. Geriye kalan jet yakıtı ise özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ithal ediliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, bu ay Avrupa'nın kısa süre içinde jet yakıtı kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Hollanda merkezli hava yolu şirketi KLM artan yakıt maliyetleri nedeniyle gelecek ay Avrupa içinde 160 uçuşu iptal edeceğini açıklamış, Alman hava yolu şirketi Lufthansa da maliyet baskıları nedeniyle iştiraki CityLine'ın faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

Lufthansa ayrıca jet yakıtı fiyatlarındaki artış nedeniyle ekim ayına kadar planlı 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal edeceğini duyurmuştu.

