  • BIST 12433.5
  • Altın 6822.66
  • Dolar 45.0284
  • Euro 52.937
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHürmüz’de tansiyon yükseldi: Ablukayı delmeye çalışan İran gemisi vuruldu!

Sanayi Odası, Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’da 6 firmayla temsil edilecek

» »
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO,) Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’da altı sanayici firma ile temsil edilecek.
KTSO tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen fuar, bugün başlayacak ve 30 Nisan’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Fuara, KTSO öncülüğünde, TC Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi desteğiyle; Cyprocable Ltd., BMP Trade LTD (Aslan Boya), Eyo Çelik Kapı, İKAS Mobilya, Onalt Group (Hasan Onalt Sanayi Ltd.) ve Semra LTD katılacak.

Firmalar; fuarda, elektrik kablosundan ev mobilyasına, mutfak ve kapı sistemlerinden boya ve yapı kimyasallarına kadar geniş bir ürün yelpazesiyle yer alacak.

KTSO’nun organizasyonuyla gerçekleştirilecek katılım, Kıbrıs Türk sanayisinin küresel pazarlardaki görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Fuarda; İtalya, Almanya, Rusya, Litvanya, Slovenya, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore, Polonya, Avusturya ve Çin başta olmak üzere çok sayıda ülkeden katılımcı yer alacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti