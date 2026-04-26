  • BIST 12433.5
  • Altın 6814.25
  • Dolar 44.982
  • Euro 52.7587
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAHürmüz’de tansiyon yükseldi: Ablukayı delmeye çalışan İran gemisi vuruldu!

Başbakandı partisi yenilince vekilliği de bıraktı

» »
Macaristan'da Viktor Orban milletvekili olarak parlamentoya girmeyeceğini açıkladı
Viktor Orban, Facebook hesabından yayımladığı bir videoda parlamento çalışmalarına katılmayacağını ve milletvekilliğini de üstlenmeyeceğini açıkladı. Orban seçimde ağır yenilgi alan FIDESZ partisinin başkanlığını ise sürdürecek.

 

Bu, Orban'ın 1990 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde devam eden milletvekilliğinin sona erdiği anlamına geliyor.

FIDESZ yeni parlamentoda yalnızca 52 milletvekiline sahip olacak; bunların 40'ı, başında Viktor Orban'ın bulunduğu ulusal listeden seçildi.

Orban 25 Nisan'da yaptığı açıklamada, daha genç bir kuşağa yer açmak için geri çekildiğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti