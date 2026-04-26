Başbakandı partisi yenilince vekilliği de bıraktı

Viktor Orban, Facebook hesabından yayımladığı bir videoda parlamento çalışmalarına katılmayacağını ve milletvekilliğini de üstlenmeyeceğini açıkladı. Orban seçimde ağır yenilgi alan FIDESZ partisinin başkanlığını ise sürdürecek.

Bu, Orban'ın 1990 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde devam eden milletvekilliğinin sona erdiği anlamına geliyor.

FIDESZ yeni parlamentoda yalnızca 52 milletvekiline sahip olacak; bunların 40'ı, başında Viktor Orban'ın bulunduğu ulusal listeden seçildi.

Orban 25 Nisan'da yaptığı açıklamada, daha genç bir kuşağa yer açmak için geri çekildiğini söyledi.