SON DAKİKA

Hristodulidis: Fransa ile savunma anlaşması haziranda imzalanacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Fransa ile haziran ayında savunma anlaşması imzalanacağını açıkladı.
Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Fransa ile yapılacak savunma anlaşması konusundaki açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, Fransız kuvvetlerinin insani amaçlarla Güney Kıbrıs topraklarındaki varlığını kapsayacak anlaşmadan söz etti.

Fransa’nın, Güney Kıbrıs’ın tüm düzeylerde iş birliği yaptığı bir Avrupa Birliği üyesi ülke olduğunu ifade eden Hristodulidis, iki ülke arasında bakanlar düzeyinde yapılacak anlaşmanın haziran ayı içerisinde imzalanmasının öngörüldüğünü belirtti.

Geçen aralık ayında da Fransa ile anlaşma imzaladıklarını anımsatan Hristodulidis, savunma ve güvenlik başta olmak üzere güçlü bir iş birliği içinde olduklarını vurguladı.

SAFE programı çerçevesinde Güney Kıbrıs için ayrılan 1,2 milyar euronun değerlendirilmesi amacıyla Fransız şirketleri ile Güney Kıbrıs savunma sanayisi arasında sinerji yaratılması için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Hristodulidis, imzalanan metinlerin yalnızca “görüntü” amaçlı olmadığını ifade etti.

Bu metinlerin somut içerik taşıdığını dile getiren Hristodulidis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen gayriresmî AB Konseyi zirvesinden  “rahatsız olduğuna” ilişkin bir soru üzerine “uluslararası basında, özellikle komşu ülke liderlerinin katıldığı zirvenin ikinci bölümüne ilişkin  bazı yorumları gördüğünü, AB Konseyi dönem başkanlığı çerçevesinde Türkiye’yi davet etmeye hazır olduklarını uzun zamandır diler getirdiklerini ancak Türkiye kanadından olumsuz bir yaklaşımın sergilendiğini savundu.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca, bugünkü reaksiyonlara bakıldığında Türkiye’nin, muhtemelen, Rum Yönetimi’nin davetine bölgedeki tüm ülkelerin olumlu yanıt vermesini beklemediğini de iddia etti.

