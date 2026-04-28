SON DAKİKA

Dünyada 'Süper El Nino' alarmı: Aşırı hava olayları kapıda

Meteoroloji uzmanları, 2026'nın sonlarına doğru son on yılın en güçlü El Nino hava olayının gerçekleşeceğini öngördü.
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının hızla yükseldiğini belirterek, Mayıs ve Temmuz ayları arasında El Nino koşullarının oluşma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu bildirdi.

Bölgelere göre beklenen etkiler

El Nino'nun küresel çapta sıcaklık ve yağış düzenini değiştirmesi beklenirken, farklı coğrafyalarda şu etkiler öngörüldü:

Asya ve Avustralya: Hindistan ve Avustralya'nın bazı bölgelerinde şimdiden aşırı sıcak ve kuraklık görüldü. Hindistan'da muson yağmurlarının son üç yılda ilk kez ortalamanın altında kalabileceği uyarısı yapıldı.

Amerika Kıtası:ABD'nin orta batı bölgelerinde (Midwest) tarım için ideal koşullar oluşsa da, hasat döneminde aşırı yağış riskine karşı dikkatli olunması istendi. Güney Amerika'da ise aşırı yağışlar soya fasulyesi ve mısır hasadını olumsuz etkileyebilir.

Avrupa: Yaz aylarındaki yoğun yağışlar mısır üretimi için faydalı olabilirken, buğday hasadının El Nino tam olarak yerleşmeden başlaması bekleniyor.

Küresel gıda arzı ve ekonomi üzerinde baskı

Uzmanlar, El Nino'nun tarımsal üretimi düşürerek küresel gıda fiyatlarını artırabileceğine dikkati çekti.

Özellikle 2015-2016 yıllarında yaşanan benzer şiddetteki El Nino olayı, Güneydoğu Asya'da ciddi kuraklığa neden olarak pirinç, palm yağı ve şeker üretiminde büyük kayıplara yol açmıştı.

Ayrıca, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle gübre tedarikinde yaşanan aksaklıklar ve yüksek maliyetler, kuraklıkla birleştiğinde çiftçilerin verim kaybını daha da derinleştirecek bir kısırdöngüye girmesinden endişe ediliyor.

Diğer Haberler
