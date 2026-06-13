“Lefkoşa’da aday çıkarmak doğal bir gereklilik”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erk, Harmancı’nın “Adaylığım başka partilerin desteğine göre şekillenmez” yönündeki açıklamasını “Bu açıklama CTP’ye ihtiyaç duyulmadığının en açık ve anlaşılır ifadesidir” sözleriyle yorumladı.

Erk, “Tek başına hükümete geleceğini, yani KKTC’yi tek başına yöneteceğini ve düzlüğe çıkaracağını iddia eden CTP’nin KKTC’nin başşehrinin yerel yönetimine de talip olması doğal bir gerekliliktir” ifadesini kullandı.