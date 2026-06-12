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Maria Angela Holguin, liderlerle ayrı ayrı görüşecek

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Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum lider Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile ayrı ayrı görüşecek.
Maria Angela Holguin, liderlerle ayrı ayrı görüşecek

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, görüşme saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı'nda yer alacak.

Liderlerle pazartesi günü görüşen Holguin, Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile verimli görüşmeler yaptığını ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 5+1 toplantısına yönelik hazırlık yaptıklarını ifade etmişti.

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in de, bugün saat 17.00’de, BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile görüşeceği bildirildi.

“Philenews” haber sitesi, Hristodulidis-Holguin görüşmesinin Rum Başkanlık Sarayı’nda yapılacağını ve Holguin’in, görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşeceğini belirtti.

Habere göre Holguin, salı günü tarafların müzakerecileriyle ayrı ayrı görüşmeler yaparken, ortak görüşme olasılığı ele alınmadı.

Rum Haber Ajansı KİPE’nin bilgilerine göre ise, temmuz sonu - ağustos başında gayri resmi çok taraflı toplantı yapılmasıyla ilgili görüşmeler sürüyor. Aynı kaynaklara göre, görüşmelerde Güven Yaratıcı Önlemler bulunmazken, yalnızca öze ilişkin konular ele alınıyor.

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