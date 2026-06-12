Sahte sigorta soruşturmasında yeni detaylar

Lefkoşa’da sahte poliçe düzenleme, bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama gibi çok sayıda suçlamayla tutuklanan B.Y., Y.B. ve V.B.E., soruşturma kapsamında yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Mali Şube’de görevli polis memuru Berk Çakır, B.Y. ile Y.B.’nin 24 Nisan ile 5 Mayıs 2026 tarihleri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden, şirket direktörü V.B.E. ile birlikte hareket ederek 29 kişinin kredi kartı bilgilerini kullandıklarını ve toplam 109 işlem gerçekleştirdiklerini söyledi.

Polis, zanlıların mail order sistemi ile sanal POS cihazını kullanarak sigorta poliçelerini ödenmiş gibi gösterdiklerini, bu yöntemle 6 milyon 170 bin TL tutarındaki parayı KKTC’deki banka hesaplarına aktararak tasarruflarına geçirdiklerini açıkladı.

Çakır, B.Y. ile Y.B.’nin 2 Haziran’da, V.B.E.’nin ise 3 Haziran’da tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmada elde edilen bulgulara göre Y.B.’nin adına poliçe düzenlenen kişilere ait kredi kartı ve pasaport bilgilerini B.Y.’ye verdiğini, B.Y. ile V.B.E.’nin ise sigorta şirketi üzerinden sahte poliçeler hazırladıklarını kaydetti.

Pasaport bilgileri kullanılan 4 kişi ile pasaport bilgileri paylaşılan bir kişinin tespit edilerek ifadelerinin alındığını belirten polis, söz konusu şahısların poliçelerden haberdar olmadıklarını, pasaport bilgilerinin rızaları dışında kullanıldığını ifade ederek zanlılardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Soruşturma kapsamında emare olarak alınan 7 cep telefonunda yapılan incelemelerde, B.Y.’nin hangi karttan ne kadar para çekildiğine ve hangi karttan ne kadar para çekileceğine ilişkin listeler hazırlayarak bunları gün gün WhatsApp üzerinden V.B.E.’ye gönderdiğinin tespit edildiğini aktaran polis, yapılan araştırmalarda kart bilgileri kullanılan bazı kişilerin Türkiye’de, bazılarının ise yurt dışında bulunduğunun belirlendiğini kaydetti.

Polis, gerekli yazışmaların yapılarak Türkiye’de bulunan kişilere ulaşılacağını ve ifadelerinin alınacağını belirtti. Ayrıca yapılan araştırmalarda V.B.E.’nin 2025 yılı içerisinde 65 kart üzerinden 67 işlem yaptığı ve bu işlemler karşılığında 80 bin dolar elde ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, emare olarak alınan 7 cep telefonu, 3 bilgisayar, bir server ve çok sayıda evrak üzerindeki incelemelerin sürdüğünü, banka dökümlerinin inceleneceğini ve aranan 5 kişinin bulunduğunu söyledi.

Polis, soruşturmanın B.Y. ile Y.B. yönünden tamamlandığını belirterek bu iki zanlının teminata bağlanmasını, V.B.E. hakkındaki soruşturmanın ise devam ettiğini belirterek 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, B.Y. ile Y.B.’nin 75’er bin TL nakit teminat yatırmalarına, her biri için ikişer kefilin 700’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına ve yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.

Yargıç, V.B.E.’nin ise soruşturma kapsamında 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.