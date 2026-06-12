Yangınlarla mücadelede toplumsal duyarlılık için güç birliği

Yaz aylarında artış göstermesi beklenen orman ve arazi yangınlarına karşı önlem amacıyla, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinasyonunda ülke genelinde çevre temizliği ve toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında; 10 Haziran 2026 tarihinde Gazimağusa ilçesindeki Bedis Sahili’nde, 11 Haziran 2026 tarihinde İskele ilçesindeki Karadenizliler Piknik Alanı çevresinde, 12 Haziran 2026 tarihinde ise Girne ilçesindeki Boğaz Piknik Alanı’nda, Lefke ilçesindeki Cengizköy Turizm Ofisi ve çevresinde, Lefkoşa Çevre Yolu üzerindeki Bisiklet Yolu ile çevresindeki ormanlık alanda “Yangınlarla Mücadelede Çevre Temizliğinin Önemi” temalı toplumsal farkındalık etkinlikleri düzenlenmiştir.

Gerçekleştirilen faaliyetlere; Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Karargahı ve Bölge Müdürlüklerinin yanı sıra Gazimağusa Kaymakamlığı, İskele Kaymakamlığı, Girne Kaymakamlığı, Lefke Kaymakamlığı, Yeniboğaziçi Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi, Mesarya Belediyesi, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi, İskele Belediyesi, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi, Girne Belediyesi, Çatalköy-Esentepe Belediyesi, Dikmen Belediyesi ve Lefke Belediyesi katkı sağlamıştır.

Etkinliklerde ayrıca Gazimağusa Polis Müdürlüğü, İskele Polis Müdürlüğü, Girne Polis Müdürlüğü ve Lefke Polis Müdürlüğü, İskele İtfaiye Şube Amirliği, Girne İtfaiye Şube Amirliği, Lefke İtfaiye Şube Amirliği, Orman Dairesi Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Din İşleri Başkanlığı İskele Şube Personeli, İskele Ticaret Lisesi personeli, Yedidalga Folklor Derneği üyeleri ile Lefke İstiklal İlkokulu Müdürlüğü temsilcileri de yer almıştır.

Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında sahil, piknik alanı, bisiklet yolu güzergâhı ve ormanlık alanlarda çevre temizliği yapılmış; 200’e yakın büyük boy çöp torbası yangın riskini artırabilecek atıklar, kuru otlar ve çeşitli yanıcı materyaller toplanmıştır.

Toplumun tüm kesimlerinin yangınlara karşı duyarlı olması, doğal yaşam alanlarının korunmasına katkı sağlaması ve çevre temizliğine gereken önemi vermesi gerektiği ifade edilirken, yangınlarla mücadelede en etkili yöntemin yangın çıkmadan önce alınan önleyici tedbirler olduğu belirtilmiştir.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından yürütülen bu faaliyetlerle, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, afet ve acil durumlara yönelik toplumsal bilinç düzeyinin artırılması ve gelecek nesillere daha temiz ve güvenli bir çevre bırakılması hedeflenmektedir.

Ülke genelinde gerçekleştirilen etkinliklere onlarca kurum ve kuruluş ile yüzü aşkın personel ve gönüllü katılım sağlamış olup, çevre temizliği ve yangın farkındalığı konusunda toplumun tüm kesimlerine örnek olacak güçlü bir dayanışma sergilenmiştir.