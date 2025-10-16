  • BIST 10373.33
  • Altın 5730.068
  • Dolar 41.8483
  • Euro 48.9656
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKATrump konuşuyordu: İsrail meclisinde "Filistin'i tanıyın" pankartı açıldı

Dünya yavaş ilerleyen bir iklim felaketine sürükleniyor

» »
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) yöneticisi Barret, 'Bu rapor, insanlığın önündeki en net uyarılardan biri.
Dünya yavaş ilerleyen bir iklim felaketine sürükleniyor

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) yöneticisi Barret, 'Bu rapor, insanlığın önündeki en net uyarılardan biri. Gezegenin geleceğini kurtarmak için artık zaman kalmadı,'' diyor.

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), atmosferdeki karbondioksit (CO2) seviyelerinin geçen yıl insanlık tarihinde görülmemiş bir seviyeye ulaştığını ve bunun iklim krizini 'turbo hıza' çıkardığını açıkladı.

WMO’nun BM İklim Konferansı öncesinde yayımladığı yıllık sera gazı bültenine göre, atmosferdeki karbondioksit oranı 2023’ten 2024’e rekor düzeyde arttı. Bu, 1957’de ölçümlerin başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek artış oldu.

Örgüt, 1960’lardan bu yana karbondioksit artış hızının üç katına çıktığını ve son seviyelerin en az 800 bin yıldır görülmediğini bildirdi. Kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıtların yakılmasının yanı sıra artan orman yangınları da bu yükselişte önemli rol oynadı.

WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barret, ''Karbondioksit ve diğer sera gazlarının hapsettiği ısı, iklimimizi turbo şarja bağlıyor ve aşırı hava olaylarını tetikliyor. Emisyonların azaltılması yalnızca iklim için değil, ekonomik güvenlik ve toplum sağlığı için de hayati,” ifadesine yer verdi.

'Yavaş ilerleyen bir iklim felaketi'

İklim araştırma kuruluşu Climate Analytics’in yöneticisi Bill Hare, verileri 'alarm verici ve endişe uyandırıcı' olarak nitelendirdi.

Hare, fosil yakıtlardan kaynaklanan emisyonların geçen yıl nispeten sabit kalmasına rağmen, atmosferdeki karbondioksit seviyesinin yükselmesinin 'yanan ormanlar ve ısınan okyanuslardan kaynaklanan pozitif geri besleme döngüsüne' işaret ettiğini söyledi.

“Dünya son derece tehlikeli bir döneme doğru gidiyor,'' diyen Hare, önümüzde yavaş ilerleyen bir iklim felaketi olduğunu söyledi.

Paris Anlaşması hedefleri tehlikede

WMO, karbondioksit artışının uzun vadede küresel sıcaklık artışını daha da hızlandıracağı uyarısında bulundu. Ayrıca metan ve azot oksit gibi diğer insan kaynaklı sera gazlarının da rekor seviyelere ulaştığı belirtildi.

Bu gidişat, 2015 Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme göre 1,5°C ile sınırlama hedefini ciddi biçimde tehlikeye atıyor.

Birleşmiş Milletler İklim Şefi Simon Stiell, mevcut gidişle dünyanın 3°C’lik bir ısınma yolunda olduğunu söyledi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nin (NOAA) 2025’in ilk yarısına ait verileri de atmosferdeki CO2 artışının hâlâ en yüksek hızlardan biriyle devam ettiğini, ancak 2023-2024 kadar hızlı olmadığını gösteriyor.

İklim uzmanları, hükümetleri daha güçlü adımlar atmaya çağırıyor. Ancak WMO raporuna göre, çok az ülke bu krizin ağırlığıyla baş edebilecek yeni iklim taahhütlerinde bulunmuş durumda.

WMO Genel Sekreter Yardımcısı Barret, “Bu rapor, insanlığın önündeki en net uyarılardan biri. Gezegenin geleceğini kurtarmak için artık zaman kalmadı,'' diyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği: Lefke bölgesinde sigara yasağı görmezden geliniyor25 Mart 2025 Salı 11:24
  • Su krizi, ormansızlaşma ve iklim değişikliği tehdidine dikkat çekildi20 Mart 2025 Perşembe 18:10
  • İklim değişikliği çikolatayı da tehdit ediyor14 Şubat 2025 Cuma 18:24
  • Kuş gribi vakalarının artmasıyla, bazı evcil hayvan mamaları risk altında22 Ocak 2025 Çarşamba 19:27
  • Küresel ısınma artıyor: İşte son 10 yıldaki sıcaklıklar16 Ocak 2025 Perşembe 17:33
  • Dünya 2024'te en sıcak yılı yaşadı08 Ocak 2025 Çarşamba 19:13
  • Copernicus uyarıyor: 2024'ün ardından küresel ısınmada yeni rekorlar kapıda08 Ocak 2025 Çarşamba 18:12
  • Türkiye Çevre Ajansı 4 yılda çevre için önemli adımlar attı07 Ocak 2025 Salı 20:52
  • Küresel ısınma tehlikesi büyüyor: 2024 rekorla alarm verdi03 Ocak 2025 Cuma 18:11
  • 2024'te hangi iklim rekorları kırıldı?27 Aralık 2024 Cuma 17:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti