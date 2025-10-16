Dünya yavaş ilerleyen bir iklim felaketine sürükleniyor

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) yöneticisi Barret, 'Bu rapor, insanlığın önündeki en net uyarılardan biri.

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), atmosferdeki karbondioksit (CO2) seviyelerinin geçen yıl insanlık tarihinde görülmemiş bir seviyeye ulaştığını ve bunun iklim krizini 'turbo hıza' çıkardığını açıkladı.

WMO’nun BM İklim Konferansı öncesinde yayımladığı yıllık sera gazı bültenine göre, atmosferdeki karbondioksit oranı 2023’ten 2024’e rekor düzeyde arttı. Bu, 1957’de ölçümlerin başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek artış oldu.

Örgüt, 1960’lardan bu yana karbondioksit artış hızının üç katına çıktığını ve son seviyelerin en az 800 bin yıldır görülmediğini bildirdi. Kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıtların yakılmasının yanı sıra artan orman yangınları da bu yükselişte önemli rol oynadı.

WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barret, ''Karbondioksit ve diğer sera gazlarının hapsettiği ısı, iklimimizi turbo şarja bağlıyor ve aşırı hava olaylarını tetikliyor. Emisyonların azaltılması yalnızca iklim için değil, ekonomik güvenlik ve toplum sağlığı için de hayati,” ifadesine yer verdi.

'Yavaş ilerleyen bir iklim felaketi'

İklim araştırma kuruluşu Climate Analytics’in yöneticisi Bill Hare, verileri 'alarm verici ve endişe uyandırıcı' olarak nitelendirdi.

Hare, fosil yakıtlardan kaynaklanan emisyonların geçen yıl nispeten sabit kalmasına rağmen, atmosferdeki karbondioksit seviyesinin yükselmesinin 'yanan ormanlar ve ısınan okyanuslardan kaynaklanan pozitif geri besleme döngüsüne' işaret ettiğini söyledi.

“Dünya son derece tehlikeli bir döneme doğru gidiyor,'' diyen Hare, önümüzde yavaş ilerleyen bir iklim felaketi olduğunu söyledi.

Paris Anlaşması hedefleri tehlikede

WMO, karbondioksit artışının uzun vadede küresel sıcaklık artışını daha da hızlandıracağı uyarısında bulundu. Ayrıca metan ve azot oksit gibi diğer insan kaynaklı sera gazlarının da rekor seviyelere ulaştığı belirtildi.

Bu gidişat, 2015 Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme göre 1,5°C ile sınırlama hedefini ciddi biçimde tehlikeye atıyor.

Birleşmiş Milletler İklim Şefi Simon Stiell, mevcut gidişle dünyanın 3°C’lik bir ısınma yolunda olduğunu söyledi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nin (NOAA) 2025’in ilk yarısına ait verileri de atmosferdeki CO2 artışının hâlâ en yüksek hızlardan biriyle devam ettiğini, ancak 2023-2024 kadar hızlı olmadığını gösteriyor.

İklim uzmanları, hükümetleri daha güçlü adımlar atmaya çağırıyor. Ancak WMO raporuna göre, çok az ülke bu krizin ağırlığıyla baş edebilecek yeni iklim taahhütlerinde bulunmuş durumda.

WMO Genel Sekreter Yardımcısı Barret, “Bu rapor, insanlığın önündeki en net uyarılardan biri. Gezegenin geleceğini kurtarmak için artık zaman kalmadı,'' diyor.