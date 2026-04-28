Araştırma: Arılar gerçekten sayı sayabiliyor

Bilim dünyasında uzun süredir tartışılan "arılar sayı sayıyor mu yoksa sadece görsel desenleri mi ayırt ediyor?" sorusu, yeni bir araştırmayla netlik kazandı.
Arıların sayısal yetenekleri, son yıllarda biyoloji dünyasında sıkça tartışılan bir konu oldu. Bazı uzmanlar, önceki deneylerde arıların sayısal beceri sergilemediğini, sadece görsel desenler arasındaki farkları ayırt ederek başarıya ulaştığını savunuyordu. Ancak İtalya’daki Trento Üniversitesi’nden nörobilimci Mirko Zanon ve Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden zoolog Scarlett Howard liderliğindeki ekip, bu tartışmayı sonlandıracak bir çalışma yürüttü. Araştırmacılar, arıların bilişsel yeteneklerini değerlendirirken insan merkezli bakış açısını bir kenara bırakarak, dünyayı arıların gözünden analiz etmeye odaklandı.

Daha önce yapılan önemli çalışmalarda arılara, sayısal değerlerle eşleştirilmiş semboller öğretilmiş ve ardından belirli sayıda şekil içeren kartlarla test edilmişlerdi. Arılar eğitim aşamasında yüzde 75-80 oranında başarı gösterse de, eleştirmenler bu başarının "sayı saymaktan" ziyade, görsel karmaşıklığa dayalı bir yöntemle sağlandığını öne sürmüştü. Arıların görüşü insanlara kıyasla daha kaba ve düşük detaylı olduğu için, eleştirmenler arıların aslında sayıları değil, "daha dolu" veya "daha karmaşık" görünen kartları seçmiş olabileceğini savunuyordu.

Bilim insanları bu eleştirileri temel alarak, önceki deneylerde kullanılan görselleri arıların görme kapasitesini esas alan bir matematiksel modelle yeniden inceledi. Yapılan değerlendirmeler, daha fazla nesne içeren görsellerin arıların gözünde mutlaka "daha karmaşık" veya "daha detaylı" görünmediğini ortaya koydu. Yani arılar, görsel ipuçlarını kullanarak testi yanıltıcı yöntemlerle geçmek için gereken görsel veriye sahip değildi.

Bu durum, arıların görsel karmaşıklık yerine doğrudan sayısal miktara tepki verdiği sonucunu güçlendirdi. Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayımlanan bulgular, bir hayvanın zekasını değerlendirirken, dünyayı sadece kendi perspektifimizden değil, o canlının görme ve algılama kapasitesiyle değerlendirmenin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Diğer Haberler
  • Meritta deniz kaplumbağaları rehabilitasyon merkezi 7. Yılını coşkuyla kutladı13 Mayıs 2025 Salı 10:20
  • Dünya'nın derin deniz tabanının sadece yüzde 0,001'ini keşfettik08 Mayıs 2025 Perşembe 20:41
  • Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği: Lefke bölgesinde sigara yasağı görmezden geliniyor25 Mart 2025 Salı 11:24
  • Su krizi, ormansızlaşma ve iklim değişikliği tehdidine dikkat çekildi20 Mart 2025 Perşembe 18:10
  • İklim değişikliği çikolatayı da tehdit ediyor14 Şubat 2025 Cuma 18:24
  • Kuş gribi vakalarının artmasıyla, bazı evcil hayvan mamaları risk altında22 Ocak 2025 Çarşamba 19:27
  • Küresel ısınma artıyor: İşte son 10 yıldaki sıcaklıklar16 Ocak 2025 Perşembe 17:33
  • Dünya 2024'te en sıcak yılı yaşadı08 Ocak 2025 Çarşamba 19:13
  • Copernicus uyarıyor: 2024'ün ardından küresel ısınmada yeni rekorlar kapıda08 Ocak 2025 Çarşamba 18:12
  • Türkiye Çevre Ajansı 4 yılda çevre için önemli adımlar attı07 Ocak 2025 Salı 20:52
