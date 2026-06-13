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Rum polisi kayıp iki kişiyi arıyor

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Güney Kıbrıs’ta iki ayrı olayda kayıp iki kişinin arandığı belirtildi.
Rum polisi kayıp iki kişiyi arıyor

Fileleftheros gazetesi, Alman asıllı 49 yaşındaki Maksym Dymerskiy’in, 8 Haziran’da İsrail’den Larnaka Havalimanı’na geldiğini ve gün içinde Almanya’ya uçacağını, ancak o günden sonra kendisinden haber alınamadığını yazdı.

Dymerskiy’in yakınlarının Rum polisine başvuruda bulunması ardından olayın araştırılmaya başladığını yazan gazete, Dymerskiy’in, Almanya uçağına binmediğinin tespit edildiğini belirtti.

Habere göre, polis yetkilileri gazeteye yaptıkları açıklamada, kamera kayıtlarında yapılan incelemede aranan şahsın, Larnaka Havalimanı’na giriş yaparak, buradan ayrıldığını ancak nereye gittiğinin henüz tespit edilemediğini belirtti.

Polis, şahsı görenlerin veya bilgisi olanların polise bilgi vermesi yönünde çağrıda bulundu.

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise, Larnaka polisinin, 22 yaşındaki Bangladeşli öğrencinin kaçırılması olayını araştırdığını yazdı.

Kaçırılma ihbarının dün sabaha yakın yapıldığını yazan gazete, polisin düne kadar 22 yaşındaki Bangladeşlinin izine rastlamadığını belirtti.

Gazete, bahse konu şahsın Yunanistan’da yaşayan babasının, perşembe akşamı bilinmeyen bir şahıstan telefon aldığını ve oğlunun serbest kalması için para ödemesi gerektiğinin söylendiğini belirtti.

Habere göre, 22 yaşındaki Bangladeşli, perşembe günü öğleden sonra Oroklini’deki evinden ayrıldı ve çalışmak için gideceği Köfünye bölgesindeki fabrikaya yöneldi.

Bangladeşlinin iş yerine hiç gitmediği tespit edilirken, polis olayla ilgili geniş çapta araştırma başlattı.

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