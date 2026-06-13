Su Tankerinden Düşen 60 Yaşındaki Şahıs Hayatını Kaybetti

Polis açıklamasına göre, saat 12.00 sıralarında U.A. (33) yönetimindeki traktör, arkasına bağlı su tankerini çekerek tarla içerisinde seyir halindeydi. Bu sırada, traktör ile su tankeri arasındaki bağlantı noktasında gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan yolcu olarak bulunmasına izin verilen Mustafa Arslan (60), bulunduğu yerden düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.
Mustafa Arslan’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında traktör sürücüsü U.A. tutuklanırken, polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.
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