Hava bugünden itibaren üç gün yer yer yağmurlu olacak

Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren pazartesi gününe kadar üç gün bölgede yer yer yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 13 – 19 Haziran tarihlerini kapsayan raporuna göre, bölgenin alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Rapora göre, hava bugün açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, öğle saatleri iç ve doğu kesimler parçalı bulutlu ve yer yer kısa süreli sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, yarın açık ve az bulutlu öğle saatleri iç ve doğu kesimler parçalı bulutlu ve yer yer kısa süreli sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, pazartesi açık ve az bulutlu öğle saatleri iç ve doğu kesimler parçalı bulutlu ve yer yer kısa süreli sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Bölgede hava, salı gününden itibaren cuma gününe kadar açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 33-36 ve sahillerde 29–32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr ise, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, cumartesi ve pazar günleri yer yer kuvvetli olarak esecek.