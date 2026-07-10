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Hava sıcaklığı 40 edreceyi bulacak

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Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklığı 40 dereceye kadar çıkacak
Hava sıcaklığı 40 edreceyi bulacak

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 37-40 derece dolaylarında seyredeceğini, yarın sabah saatlerinde ise yer yer sis beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi'nin 11-17 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Periyot boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37-40, sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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