Ayşegül Baybars CTP'ye yeşil ışık

Ayşegül Baybars, uzun süre önce Halkın Partisi'nden istifa ederek bağımsız milletvekili olarak sürdürdüğü siyasi yaşamında yeni bir dönemin sinyalini verdi.

Bağımsız Gazimağusa Milletvekili Baybars, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Geçitkale'de gerçekleştirdiği yerel seçim çalışmasına katıldı. Baybars'ın etkinlikte yer alması siyasi kulislerde dikkat çekerken, söz konusu ziyaret CTP Basın Bürosu tarafından servis edilen fotoğraflarla kamuoyuna duyuruldu.

Yerel seçim sürecinin hız kazandığı dönemde gerçekleşen bu katılım, Baybars'ın CTP ile siyasi yakınlaşma içinde olduğu yönündeki yorumları da beraberinde getirdi. Henüz Baybars veya CTP tarafından olası bir üyelik ya da adaylık konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, Geçitkale'deki buluşma siyasette yeni bir iş birliğinin habercisi olarak değerlendiriliyor.