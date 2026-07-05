Zümrütköy'deki Ani Ölümün Nedeni Belli Oldu

Polisten yapılan açıklamaya göre, Dallı'nın doktorundan yürütülen soruşturmada ölüm nedeninin portal hipertansiyon ve karaciğer yetmezliği olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.
Polisten yapılan açıklamaya göre, Dallı'nın doktorundan yürütülen soruşturmada ölüm nedeninin portal hipertansiyon ve karaciğer yetmezliği olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.
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